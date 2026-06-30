Colectivos convocan una manifestación en defensa de la sanidad pública este sábado en Santander - COORDINADORA

SANTANDER 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora de Pensionistas de Cantabria, la Federación de Asociaciones de Vecinos (FDAV), las asociaciones vecinales San Joaquín y Amigos de Cazoña, Izquierda Unida y la Comisión 8M, con el apoyo de varios colectivos, han convocado una manifestación en defensa de la sanidad pública este sábado, 4 de julio, en Santander.

La marcha comenzará a las 12.00 horas en la Plaza Numancia y finalizará frente al Ayuntamiento de Santander, donde los convocantes trasladarán sus principales reivindicaciones en defensa de la sanidad pública.

La acción cuenta con la adhesión de Podemos, colectivos sanitarios de los hospitales universitarios Marqués de Valdecilla y de Laredo, la Federación de Defensa y Atención a la Sanidad Pública (FDASP), la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública y el Ágora Solidaria Cultura y Memoria Luis Toca, entre otras entidades.

Desde el Ágora Solidaria Cultura y Memoria Luis Toca consideran que la defensa de un sistema sanitario público "forma parte de la defensa de los derechos sociales fundamentales" y sostienen que la atención sanitaria debe garantizarse con los recursos suficientes para ofrecer una asistencia de calidad a toda la población.

La presidenta de la entidad, María Toca, ha animado a la ciudadanía a secundar la protesta y ha defendido la necesidad de reforzar el sistema público de salud. En este sentido, ha señalado que todas las personas tienen derecho a recibir una atención sanitaria de calidad dentro de un modelo público que disponga de profesionales con medios adecuados y condiciones laborales dignas para desarrollar su trabajo.

Asimismo, ha reclamado que la prioridad del sistema sanitario siga siendo la atención a los pacientes y el impulso de la investigación, al tiempo que ha rechazado que se destinen recursos públicos a entidades privadas.

En su opinión, esos fondos deben dirigirse a fortalecer la Atención Primaria, reducir las carencias existentes y dotar a los profesionales sanitarios de los recursos necesarios para prestar el mejor servicio posible.

María Toca ha insistido en que la salud "no puede convertirse en un negocio" y ha defendido que la sanidad pública constituye "un derecho conquistado por la ciudadanía a través del esfuerzo colectivo y de las aportaciones realizadas mediante impuestos y cotizaciones sociales".

Por ello, ha pedido una participación "amplia y masiva" en la manifestación del sábado, al considerar que la movilización servirá para reivindicar un sistema sanitario público, universal y accesible para toda la población.