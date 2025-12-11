Colectivos vecinales denuncian "graves errores" en el estudio ambiental del Polígono Eólico Cotío - COLECTIVOS VECINALES

SANTANDER 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Colectivos vecinales afectados por el Polígono Eólico Cotío han denunciado "graves errores" en el estudio ambiental y la "falta de rigor" en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) emitida por la Dirección General de Medio Ambiente y Cambio Climático de Cantabria.

Según han denunciado este jueves en un comunicado, el documento presenta "errores significativos", como la mención de municipios ajenos al proyecto (Campoo de Yuso, Molledo y Aguayo) que se encuentran a 20 kilómetros del emplazamiento real en Campoo de Enmedio y Valdeolea (donde se ubicaría la subestación".

Los colectivos consideran que estos fallos evidencian un "corta y pega" de contenidos procedentes de otros expedientes, particularmente del Polígono Eólico El Escudo, sin la debida adaptación al territorio analizado.

Además, han criticado el funcionamiento interno del órgano ambiental y han advertido que "una evaluación deficiente compromete la credibilidad del procedimiento administrativo y puede derivar en decisiones basadas en información incorrecta que afecten al medio ambiente y a las comunidades locales".

Por ello han exigido una revisión completa del expediente con estudios "reales" sobre el terreno, datos propios y criterios técnicos "verificables", al tiempo que han reclamdo al Gobierno de Cantabria explicaciones "claras" sobre el proceso seguido y "garantías de rigor2 en futuras resoluciones.