Colectivos Vecinales protesta contra la central Aguayo II en el Pico Jano

Una veintena de personas protesta contra la central Aguayo II en el Pico Jano

SANTANDER 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una veintena de personas ha desafiado este domingo al frío y a la nieve para desplazarse hasta el embalse de Alsa y el Pico Jano en una marcha reivindicativa para protestar contra la ampliación de la central hidroeléctrica reversible Aguayo II proyectada sobre el río Torina.

Con esta convocatoria, que ha partido de Colectivos Vecinales en Defensa del Territorio, se buscaba informar a la población de "otro ejemplo más de la privatización del agua" y su uso por parte de empresas, en este caso Repsol, a la que la Confederación Hidrográfica del Cantábrico "le permitiría" la captación de agua del Torina.

La marcha ha tenido lugar bajo el lema 'Ríos con agua para la vida' y se ha desarrollado desde la explanada junto al embalse del Mediajo hasta el Pico Jano donde nace el Torina, una zona "de enorme valor natural que está siendo afectada por sucesivos macroproyectos energéticos", han lamentado.

Desde allí, los participantes han observado los aerogeneradores instalados, las torres, las subestaciones eléctricas y las pistas construidas para acceder a la zona de montes comunales donde se están llevando a cabo las obras del polígono eólico El Escudo.

También la zona de la subestación Aguayo, "ya sobresaturada a nivel territorial de componentes energéticos", y el trazado de la línea de evacuación donde se instalarán 15 nuevas torres que "duplicarán" su altura sobre las actuales.

Al hilo, han criticado que el proyecto "no mide los efectos de éstas sobre la salud de los habitantes de San Martín de Quevedo". En este sentido, durante la marcha se ha explicado que la Declaración de Impacto Ambiental "está caducada" y la Dirección General de Calidad y Evaluación "la ha prorrogado sin solicitar estudios actualizados".

Asimismo, los asistentes han abordado qué ocurrirá si se presenta una situación de escasez de agua y "se priorizan los intereses de Repsol en vez del abastecimiento de agua a Torrelavega".

Por otra parte, han señalado "la falta de información geológico-geotécnica" de la actuación del proyecto y el impacto que puede tener esta obra, tanto en su construcción como cuando esté "a pleno rendimiento".

Según han detallado desde Colectivos Vecinales, los impactos de esta ampliación se incluyeron en las alegaciones que presentaron al proyecto e insistirán en el recurso de alzada que presentarán antes del 23 de febrero con la intención de "frenarlo".

Han hecho hincapié en que las masas del embalse de Alsa y del río Torina están identificadas como Zonas Protegidas de Abastecimiento por el Plan Hidrológico vigente.

ELIMINACIÓN DE LA LEY

Igualmente, han criticado que el actual Gobierno de Cantabria (PP), al igual que el anterior del PRC-PSOE, "sigue con la hoja de ruta de la imposición de un Plan Regional de Ordenación Territorial (PROT) eólico para Campoo-Los Valles, Iguña y Soba", y han alertado que "prevé eliminar" del listado de la Ley 4/2014, de 22 de diciembre, los paisajes relevantes 060 'Paisaje del Embalse de Alsa' y 061 'Paisaje del Monte Canales'.

De esa manera, "facilitarían el camino para llevar a cabo la ampliación de la central hidroeléctrica reversible Aguayo II y el resto de macroproyectos energéticos previstos en la zona", ha señalado el colectivo.

Por último, ha anunciado que tendrá lugar en abril una ruta guiada por el curso del río Torina para analizar in situ los efectos y consecuencias de este macroproyecto.