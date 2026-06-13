El Colegio de Agentes Comerciales de Cantabria recibe la Medalla de Oro de Santander - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha entregado hoy la máxima concecoración municipal, la Medalla de Oro de la ciudad, al Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Cantabria con motivo de la celebración de su centenario.

Así, ha reconocido sus cien años de trayectoria al servicio de la actividad comercial y empresarial de la comunidad autónoma, en un acto solemne celebrado en el Paraninfo de La Magdalena y presidido por la alcaldesa de la ciudad, Gema Igual, ha informado el Consistorio.

El presidente del Colegio, Lorenzo de Diego, ha agradecido al Ayuntamiento la concesión, que "es un símbolo de orgullo, esfuerzo y continuidad", ha afirmado.

En su intervención, ha aludido a historias personales que representan "a miles" de agentes comerciales, "personas que conectan, impulsan, acompañan, personas que cambian vidas sin hacer ruido", y ha puesto en valor el espíritu de este colectivo y su trayectoria de "un siglo siendo puente, motor y apoyo".

Por su parte, Igual ha destacado que esta distinción "simboliza la gratitud, el respeto y la memoria de la ciudad hacia aquellas personas e instituciones que han contribuido de forma significativa al desarrollo de Santander y Cantabria".

Además, ha subrayado que los 100 años del Colegio "reflejan una trayectoria marcada por la continuidad, el esfuerzo, la capacidad de adaptación y la vocación de servicio" y ha afirmado que esta distinción reconoce "una historia de trabajo, compromiso y servicio al desarrollo económico y social de Santander y de Cantabria".

"Los agentes comerciales han sido durante generaciones profesionales de la palabra dada, de la cercanía y del trato directo", ha señalado al destacar que esos valores "siguen plenamente vigentes en un contexto económico cada vez más digitalizado".

Mirando hacia el futuro, se ha referido a "la necesidad de combinar tradición e innovación, reforzando la formación y la adaptación a las nuevas herramientas tecnológicas para afrontar los retos de una economía cada vez más competitiva".

En el acto han participado todos los portavoces de los grupos municipales, otros miembros de la Corporación y autoridades regionales, como la consejera de Presidencia del Gobierno de Cantabria, Isabel Urrutia, o el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares.