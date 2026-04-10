El colegio Sagrados Corazones de Torrelavega celebra el domingo la XI Marcha Solidaria Fundación Aymer - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El colegio Sagrados Corazones de Torrelavega celebrará este domingo, 12 de abril, la XI Marcha Solidaria Fundación Aymer, una iniciativa que cuenta con la colaboración del AMPA y del Ayuntamiento de Torrelavega.

En la presentación han participado el alcalde, Javier López Estrada, y el concejal de Deportes y Juventud, Nacho González, junto a profesorado y alumnado del centro.

Desde la organización han destacado que esta marcha constituye una actividad "muy importante" para la comunidad educativa, al estar directamente vinculada con el desarrollo del proyecto solidario del curso 2025-2026 que consiste en atender a las familias y población más vulnerable de Bangong Sinlang con alimentos semanales a través del programa 'Kainang Pamylia Pilipinas' (Comer unidos como familia filipina).

Asimismo, han subrayado que representa los valores de solidaridad, convivencia y compromiso que el centro quiere transmitir, implicando a familias, alumnado y personal del colegio.

La jornada comenzará a las 11.00 horas con la celebración de las carreras infantiles, que se desarrollarán en el interior y en los alrededores del centro.

A las 12.00 horas dará comienzo la XI Marcha Solidaria Fundación Aymer, con un recorrido de aproximadamente cinco kilómetros que discurrirá por distintas calles de la ciudad, con salida y llegada en el propio colegio. El itinerario incluye el Bulevar Ronda, Nueva Ciudad, Avenida de España, Plaza Roja, Avenida de Bilbao y regreso al centro.

La marcha está concebida como un paseo participativo, abierto a familias y ciudadanía, en un ambiente lúdico y solidario. Como cierre de la jornada se celebrará un sorteo con diversos premios entre los participantes.

Desde el centro han animado a toda la ciudadanía a sumarse a esta iniciativa solidaria, que combina deporte, convivencia y compromiso social.