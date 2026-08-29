Los colgantes de esteatita de la cueva de El Pendo protagonizan este martes el ciclo 'La pieza del mes' del MUPAC

Archivo - Cueva de El Pendo.-ARCHIVO - AYUNTAMIENTO DE CAMARGO - Archivo

SANTANDER 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los colgantes de esteatita de la cueva de El Pendo, en Camargo, protagonizarán el próximo martes 1 de septiembre, a las 19.00 horas, la sexta sesión del ciclo 'La pieza del mes' del MUPAC, organizado por la Asociación de Amigos del MUPAC.

La cita correrá a cargo de la investigadora y profesora de la Universidad de Salamanca Marián Cueto Rapado, quien hablará sobre los colgantes de esteatita de época Auriñaciense, de la colección del museo cántabro.

En un comunicado, la asociación ha explicado que las nuevas excavaciones en El Pendo han permitido recuperar varios objetos elaborados sobre este material, una roca blanda poco habitual en el registro arqueológico paleolítico en el Cantábrico, algunos de ellos perforados y utilizados probablemente como elementos de adorno.

A partir de estos hallazgos, se hará un recorrido por las piezas conocidas en esta cavidad y por otros ejemplos documentados en yacimientos de la región como La Garma A y El Arco B.

Su tecnología, procedencia y posible función permiten una aproximación a la manera en que las comunidades del Paleolítico superior seleccionaban y transformaban materias primas singulares para crear objetos de carácter personal y posiblemente simbólico, ha detallado la entidad.

La actividad se llevará a cabo en la sede del Mercado del Este, en la calle Bailén s/n de Santander, y tendrá acceso libre hasta completar aforo.

LA PONENTE

Marián Cueto es profesora en la Universidad de Salamanca y doctora en Arqueología Prehistórica por la Universitat Autònoma de Barcelona.

Se especializó en Arqueozoología en esta misma universidad y amplió su formación en el Institut de Paléontologie Humaine de París y en el Institute for Archaeological Sciences de la Universidad de Tübingen.

Aunque buena parte de su investigación se centra en el estudio de las sociedades del pasado a través de la arqueozoología (especialmente en la gestión de los recursos animales y las relaciones entre homínidos y carnívoros), sus intereses abarcan de manera más amplia el conocimiento de las formas de vida, las estrategias de subsistencia y el comportamiento de las comunidades prehistóricas.

Esta perspectiva la ha llevado a investigar conjuntos arqueológicos y faunísticos de numerosos yacimientos en España, Alemania, Francia y Argentina.

En la actualidad codirige las excavaciones arqueológicas de las cuevas de El Pendo, en Cantabria, y Tito Bustillo, en Asturias, dos enclaves excepcionales incluidos en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO y fundamentales para comprender las sociedades paleolíticas de la cornisa cantábrica.