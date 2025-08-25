Colindres celebra en la Cofradía el tradicional acto por San Ginés, patrón de sus marineros

Actos conmemorativos de la festividad de San Ginés.
Actos conmemorativos de la festividad de San Ginés. - PATRICIA_PEREDA/GOBIERNO DE CANTABRIA
Europa Press Cantabria
Publicado: lunes, 25 agosto 2025 15:40
@epcantabria

COLINDRES 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Colindres ha celebrado este lunes San Ginés, patrón de los marineros del municipio, con el tradicional acto institucional y de entrega de banderas en la Cofradía.

Al acto han acudido diversas autoridades autonómicas y municipales, entre ellas la presidenta del Parlamento regional, María José González Revuelta; la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, y la de Pesca, María Jesús Susinos, en representación del Gobierno de Cantabria; el alcalde, Javier Incera, y el patrón mayor, Sergio Valle, entre otros.

Tras la misa mayor que ha oficiado este mediodía el obispo de Santander, Arturo Ros, se ha celebrado el tradicional entrega de banderas a la Cofradía y a las embarcaciones locales.

En representación del Gobierno regional, Urrutia ha otorgado la bandera de Cantabria a José Luis Bustillo, miembro de la Cofradía, mientras que Susinos ha hecho entrega de una bandera de Colindres a José Ramón Fernández, armador del 'Nuevo Cabo Menor' vinculado al cabildo local.

El acto ha incluido también el homenaje a cuatro socios veteranos de la Cofradía de San Ginés, ha informado el Gobierno.

Tras cinco días de actividades, el programa festivo concluye este lunes con la celebración del Día Infantil.

