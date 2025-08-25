Colindres celebra en la Cofradía el tradicional acto por San Ginés, patrón de sus marineros

Actos conmemorativos de la festividad de San Ginés. - PATRICIA_PEREDA/GOBIERNO DE CANTABRIA

COLINDRES 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Colindres ha celebrado este lunes San Ginés, patrón de los marineros del municipio, con el tradicional acto institucional y de entrega de banderas en la Cofradía.

Al acto han acudido diversas autoridades autonómicas y municipales, entre ellas la presidenta del Parlamento regional, María José González Revuelta; la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, y la de Pesca, María Jesús Susinos, en representación del Gobierno de Cantabria; el alcalde, Javier Incera, y el patrón mayor, Sergio Valle, entre otros.

Tras la misa mayor que ha oficiado este mediodía el obispo de Santander, Arturo Ros, se ha celebrado el tradicional entrega de banderas a la Cofradía y a las embarcaciones locales.

En representación del Gobierno regional, Urrutia ha otorgado la bandera de Cantabria a José Luis Bustillo, miembro de la Cofradía, mientras que Susinos ha hecho entrega de una bandera de Colindres a José Ramón Fernández, armador del 'Nuevo Cabo Menor' vinculado al cabildo local.

El acto ha incluido también el homenaje a cuatro socios veteranos de la Cofradía de San Ginés, ha informado el Gobierno.

Tras cinco días de actividades, el programa festivo concluye este lunes con la celebración del Día Infantil.