'Colorea Tu Plato', Nueva Campaña Del Gobierno Para Prevenir La Obesidad Infantil Entre Los Escolares - GOBIERNO DE CANTABRIA

Estará visible en autobuses y marquesinas

SANTANDER, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

'Colorea tu plato; Cantabria por una vida saludable' es el eslogan de la nueva campaña escolar que la Dirección General de Salud Pública acaba de lanzar con el inicio del curso de cara a promocionar la vida saludable y prevenir la obesidad infantil entre los estudiantes cántabros.

Se trata de una campaña divulgativa que comenzará este lunes, 6 de octubre, con recomendaciones para una alimentación saludable y que se instalarán en los autobuses y marquesinas publicitarias de las paradas.

Además, se animará a todos los centros escolares a solicitar una sesión informativa de la campaña, diseñada para el alumnado a partir de 5º de Primaria, que podrán hacerlo en el correo electrónico buzonmenusescolares@cantabria.es.

Desde el Servicio de Seguridad Alimentaria de la Dirección General de Salud Pública han apuntado en nota de prensa que "hay que seguir trabajando para mejorar" los hábitos alimentarios de la población infanto-juvenil en el entorno escolar, "uno de los espacios más propicios para fomentar conductas saludables relacionadas con la alimentación".

"Es importante continuar educando en salud, sobre todo, entre los más pequeños", han añadido, por lo que 'Colorea tu plato; Cantabria por una vida saludable' se ha diseñado con ideas sencillas y conceptos basados en reglas nemotécnicas, para que sean fácilmente identificables y recordadas tanto por la población infantil, como por la población general.

De hecho, la campaña se centra en un poster del 'Plato Saludable Cantabria', que incluye un código QR, que conduce a un sencillo vídeo explicativo.

Además, para todas aquellas personas que quieran ampliar la información, se encuentra disponible en la página web saludcantabria.es/alimentación-saludable.

PREVENIR LA OBESIDAD INFANTIL

La campaña se enmarca en el Programa de Control de Menús Escolares, Máquinas Expendedoras y Cafeterías de los Centros Escolares (Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria, PNCOCA 2021-2025), que implica la realización de controles en los centros escolares para mejorar la calidad nutricional de los alimentos y priorizar los alimentos frescos, de cercanía y de temporada frente a los procesados.

Para la Consejería de Salud la promoción de hábitos de vida saludable que ayuden a prevenir la obesidad infantil es "un objetivo prioritario", dado que el exceso de peso (suma de sobrepeso y obesidad) es un problema importante de salud pública en España, con especial impacto en la población infantil, y que se asocia a numerosas complicaciones de salud, tanto durante la infancia como en la etapa adulta.

Y es que según la Organización Mundial de la Salud (OMS) el exceso de peso en edades tempranas supone que el 60% de esos niños arrastrarán esa situación a lo largo de su vida, lo que implica un aumento del riesgo de padecer enfermedades no transmisibles, como patologías cardiovasculares, hipertensión, diabetes y algunos tipos de cáncer.

En este sentido, el estudio Aladino, cuyo objetivo es conocer la prevalencia de sobrepeso y obesidad infantil en España y evaluar su evolución en el tiempo -en el que Cantabria participa junto al resto de comunidades autónomas- refleja que, en el 2019, el 40,6% de los niños entre 6 y 9 años tenía exceso de peso en España (23,3% está en niveles de sobrepeso y el 17,3% sufre obesidad).

Los datos del último estudio, realizado en 2023, identifican una disminución del exceso de peso infantil de 4,5%, por lo que "hay que seguir impulsando campañas de concienciación e información", ha concluido el Gobierno.