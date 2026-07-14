La Comandancia Naval de Santander celebrará la Virgen del Carmen con una misa y un acto castrense

Virgen de Carmen - COMANDANCIA NAVAL DE SANTANDER

SANTANDER 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comandancia Naval de Santander conmemorará este jueves 16 la festividad de la Virgen del Carmen, patrona de la Armada, con una misa y un acto castrense.

En concreto, la misa tendrá lugar a las 11.00 horas en la Catedral y será oficiada por obispo de Santander, Arturo Ros, en honor a la Virgen del Carmen.

A las 12.30 horas se celebrará un acto castrense con homenaje a los caídos en los jardines de la Comandancia Naval. Al finalizar, la imagen de la Virgen del Carmen de la Comandancia y los invitados se trasladarán hasta el cantil del muelle donde, tras encontrarse con la Virgen del Carmen del Barrio Pesquero, se cantará la Salve Marinera. El acceso al recinto de la Comandancia Naval, por motivos de aforo, sólo será posible con invitación.

El acto contará con la presencia de diferentes autoridades civiles y militares, que se unirán a los miembros de la Armada y la sociedad civil santanderina para rendir homenaje a la Virgen del Carmen.

La devoción por la 'Estrella de los Mares' (Stella Maris) hunde sus raíces en la Edad Media, en el Monte Carmelo (Israel). En España, esta veneración culmina el 19 de abril de 1901, cuando la reina regente María Cristina oficializó un sentimiento secular mediante un Real Decreto declarando Patrona de la Marina de Guerra a Nuestra Señora del Carmen.

Con este decreto se ponía fin a más de tres siglos de patronazgo de Nuestra Señora del Rosario, conocida popularmente como 'La Galeona', que acompañó a la Flota de Juan de Austria durante la Batalla de Lepanto en 1571.

En 2026 se conmemora, por tanto, el 125 aniversario del patronazgo de la Virgen del Carmen "como guía institucional y nexo de unión indisoluble que hermana a la Armada con los pescadores, la marina mercante, la de recreo y toda la familia marítima española", ha explicado la Comandancia.

La Virgen del Carmen coge su nombre del Monte Carmelo, en donde la Virgen se apareció al profeta Elías, y donde siglos más tarde se construyó una capilla en su honor y se fundó la orden Carmelita.

El día del Carmen se celebrará también el 775 aniversario de la aparición del Escapulario, que siempre acompaña a la imagen de la Virgen del Carmen, ya que fue el 16 de julio de 1221 cuando la Virgen se apareció a San Simón Stock, prior general de la Orden Carmelita, que le pedía ayuda para su orden perseguida. Ella le entregó el escapulario, que desde entonces forma parte del hábito de la orden.