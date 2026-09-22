Comienza el plan de refuerzo de limpieza de Santander que se divide en diez áreas y durará cuatro meses

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SANTANDER, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El plan de refuerzo de limpieza de Santander ha comenzado este martes, 22 de septiembre, en la zona de Perines y durará cuatro meses en los que se desplegará por diez áreas en las que se realizará la limpieza en profundidad de aceras, zonas peatonales y pavimentos; y se actuará sobre aquellos espacios que presenten mayores niveles de suciedad.

Estos trabajos se harán de lunes a viernes, en horario de mañana, de tarde y de noche, y también contarán con equipos externos al contrato.

En concreto, se actuará sobre chicles e incrustaciones adheridas en el pavimento; grafitis, pintadas, adhesivos y cartelería no autorizada; papeleras y el entorno; y tratamientos específicos sobre grasas, aceites, orines, excrementos y otras manchas persistentes.

Para ello, se contará con dos furgonetas hidrolimpiadoras de agua caliente, con tres peones especialistas; dos equipos específicos para eliminar chicles, uno especializado en grafitis, pintadas y cartelería no autorizada, otro para limpieza de papeleras y su entorno, uno más para eliminación de marchas persistentes y dos para actuar sobre puntos negros de la ciudad.

Así lo ha informado la alcaldesa, Gema Igual, este martes en rueda de prensa, en la que ha indicado que este plan de refuerzo se enmarca en el nuevo contrato de recogida de residuos y limpieza de la ciudad, que fue suscrito en abril por el Ayuntamiento y la UTE Acciona-Oxital, con un presupuesto de 253,8 millones de euros y diez años.

La regidora ha subrayado que ya se han dado "buenos pasos" con el nuevo contrato, que contempla la instalación de 4.000 nuevos contenedores hasta enero, cuya renovación ya se sitúa "por encima del 40%". Además, ya hay "mucha" maquinaria en la calle y 45 nuevos vehículos.

El plan de choque se ha dividido por diez áreas, según el área geográfica, criterios técnicos y tipo de calles, y la duración en cada una de ellas será diferente según las necesidades.

Así, el área 1 es la de Cuatro Caminos y San Fernando, con calle Alta, incluidas las transversales; la zona 2, la Ladera Norte; la 3, El Ensanche; la 4, Castilla, Hermida y Barrio Pesquero; la 5, El Sardinero; la 6 es Cazoña, Alisal y Valdecilla; la 7, Nueva Montaña; la 8, San Román; la 9, Cueto; y la 10 Peñacastillo.

Igual ha solicitado a los vecinos que, una vez finalice este plan de refuerzo, colaboren en mantener limpio el entorno.

En cuanto a la oficina de quejas, solicitudes y sugerencias, que se abrió el pasado 3 de agosto, la alcaldesa ha informado que se han recibido más de 2.000 consultas en todo este tiempo --1.624 en agosto y 750 en lo que va de septiembre--, la mayoría telefónicas relacionadas con la recogida de voluminosos.

CONTENEDOR MARRÓN

Cuestionada sobre la instalación del contenedor marrón, la alcaldesa ha indicado que, antes de su implantación, en las próximas semanas se va a lanzar una campaña informativa sobre los biorresiduos, con charlas en los centros cívicos.