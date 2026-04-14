Comienza un proyecto pionero en España para extender los puntos violeta a centros educativos de Cantabria - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

Hay 1.601 casos de mujeres víctimas en el Sistema VioGen, 10 de ellas menores de edad SANTANDER 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha anunciado la puesta en marcha de un proyecto piloto para extender los puntos violeta a centros educativos de Cantabria, una iniciativa "pionera en toda España" y que se inicia con ocho institutos de siete municipios y la Escuela Oficial de Idiomas en Santander.

Este proyecto, impulsado por la Delegación del Gobierno en Cantabria en colaboración con la Consejería de Educación del Ejecutivo regional, se ha empezado a materializar este martes con una jornada formativa para los equipos de los centros educativos participantes.

El representante del Estado en la comunidad autónoma y la jefa de la Unidad de Coordinación de Violencia sobre la Mujer de la Delegación, Diana Mirones, han inaugurado esta jornada en la que también han tomado parte asesores de la Consejería de Educación.

Casares ha puesto en valor la implicación de los centros educativos y los docentes de Cantabria frente a la violencia de género, "una lacra que no cesa y que nos deja ya 15 mujeres asesinadas en este año en España, una de ellas en Cantabria".

Por ello, ha destacado esta importante iniciativa, que "va de lleno a la juventud de Cantabria" y a los lugares donde "empiezan a formarse las identidades de los hombres y las mujeres del mañana".

OCHO INSTITUTOS Y LA EOI DE SANTANDER

El proyecto piloto se va a iniciar en los institutos Santa Clara y Peñacastillo de Santander; Miguel Herrero Pereda de Torrelavega; Valle de Camargo; Marqués de Manzanedo en Santoña; Montesclaros en Reinosa; Foramontanos en Cabezón de la Sal; y Lope de Vega en Santa María de Cayón, junto a la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) en la capital cántabra.

"Hoy iniciamos la puesta en marcha de este proyecto piloto, pionero en toda España porque, por primera vez, una Delegación del Gobierno y la Consejería de Educación, de forma estructurada, se plantean extender la red de puntos violeta a todos los centros educativos de la comunidad autónoma", ha incidido el delegado del Gobierno.

Con ello, ha destacado que los centros educativos contarán con estos "espacios seguros" en los que los jóvenes podrán "pedir ayuda, aprenderán de forma temprana detectar conductas agresivas o comportamientos que se salen de la normal y sana relación entre chicos y chicas".

Casares ha agradecido el trabajo conjunto de la Unidad de Coordinación de Violencia sobre la Mujer de la Delegación y la Consejería de Educación y la implicación de los equipos directivos y el profesorado de los centros participantes.

Y ha señalado que han sido "muchísimos" los institutos que querían sumarse a este proyecto piloto pero había que iniciarlo con "unos pocos" para que "pronto podamos extenderlo a toda la red de centros educativos de Cantabria".

10 MENORES EN VIOGEN

Por su parte, Mirones ha considerado este proyecto piloto "un símbolo de la coordinación institucional para la lucha contra la violencia de género" y ha apuntado que, actualmente, hay 1.601 casos de mujeres víctimas en el Sistema VioGen, entre ellas 10 chicas menores de edad.

"Sabemos que son muchísimas más mujeres las que sufren esta violencia, muchas chicas jóvenes y, por ello, con este proyecto queremos colaborar con la comunidad educativa para que puedan detectar casos y, sobre todo, ayudar a protegerlas", ha señalado.

Y se ha dirigido a esas jóvenes que puedan estar sufriendo algún tipo de violencia: "Qué no tengan miedo de comunicar estas situaciones a la comunidad educativa porque estamos articulando todos los mecanismos para que esa información llegue a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Vamos a ayudarlas, vamos a protegerlas y las vamos a ayudar a salir de estas espirales de violencia mucho antes y mucho mejor preparadas", ha afirmado.