Comienza la renovación del tritubo por casi 10 millones para asegurar el abastecimiento de agua a Santander

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, visitas las obras del tritubo - GOBIERNO

CAMARGO, 22 May. (EUROPA PRESS) -

Las obras de renovación del tritubo han comenzado este viernes en Camargo para sustituir las centenarias tuberías del abastecimiento de agua a Santander, con el objetivo de acabar con las fugas y las "constantes roturas" y con ello asegurar el suministro a la ciudad durante "décadas".

Esta actuación, "históricamente demandada" por el Ayuntamiento al Gobierno, corre a cargo de la UTE Copsesa-New Construction y cuenta con un plazo de ejecución de 16 meses y una inversión de casi 10 millones de euros, cofinanciada al 60% con fondos Feder.

Los trabajos que acaban de dar comienzo contemplan la renovación completa del tramo entre el cementerio de Muriedas y la Cámara de El Pedroso, sustituyendo las tres tuberías de hierro fundido que están "al límite de su vida útil" por otra de fundición dúctil, de mayor diámetro y de casi 4.000 metros de longitud.

El Gobierno se ocupará de esta primera fase y el Ayuntamiento ya planea la siguiente, que abarcará desde El Pedroso hasta Campogiro. El proyecto completo terminaría con una tercera actuación futura, de Campogiro hasta Pronillo.

La presidenta, María José Sáenz de Buruaga, ha asistido este viernes al inicio de las obras junto al consejero de Fomento y Medio Ambiente, Roberto Media; y a los alcaldes de Santander y Camargo, Gema Igual y Diego Movellán, respectivamente.

Como han explicado, el fin es sustituir las antiguas tuberías de esta arteria principal de abastecimiento por una infraestructura "moderna y duradera, más segura y eficiente". Una "obra clave" que se incluye en el Plan General de Abastecimiento y Saneamiento de Cantabria y que "va a marcar un antes y un después" para Santander, poniendo "punto y final a todos los problemas".

Además, en la actualidad el trazado atraviesa fincas privadas y con el nuevo planteamiento pasará a transcurrir íntegramente por viales públicos, lo que facilita las actuaciones para su futuro mantenimiento.

"Estamos afrontando de forma integral un problema que no se había resuelto durante años", ha subrayado la presidenta, que ha destacado que este año el Ejecutivo regional destinará 32 millones de euros a inversiones en agua, un 19% más que en 2025.

Respecto al tritubo, ha calificado esta actuación como "prioritaria" para el Gobierno y "absolutamente necesaria" para la capital, tras legislaturas en las que se desatendían sus peticiones "por sistema".

La presidenta ha repasado los diferentes proyectos a lo largo de toda la comunidad en materia hidráulica y ha apuntado que modernizar una red de abastecimiento "no tiene la épica ni el atractivo visual" de otras inversiones como un gran puente o una infraestructura deportiva, pero es "imprescindible para garantizar los servicios básicos".

Al hilo, ha lamentado que "durante demasiados años invertir bajo tierra no ha sido una prioridad", algo que asegura que ha cambiado ya que su Gobierno "no se mueve por rédito electoral".

En la misma línea, la alcaldesa de Santander ha recalcado que se trata de una obra "casi suplicada" respecto a la que anteriores gobiernos le trasladaban que se había incluido en los planes hidrológicos, pero "nunca llegaba a materializarse".

SANTANDER "NO TENÍA OPCIÓN B" PARA SUMINISTRARSE

Igual ha señalado que "no es una obra lucida de las que se vean todos los días" o "los políticos se puedan hacer fotos", por lo que ha dado las gracias a la presidenta y al consejero de Fomento por impulsarla.

Y es que, como ha explicado, la ciudad cuenta con dos redes para recibir el agua pero, dado el estado del tritubo, si la otra fallaba "no teníamos opción B; Santander se quedaría sin agua".

Por su parte, Movellán ha subrayado el trabajo conjunto de las administraciones para beneficiar a "miles de familias", en este caso de la capital y también de todo el entorno de la Bahía, porque "al final la fortaleza de Santander es fortaleza para el Ayuntamiento de Camargo".

"Camargo siempre está ahí y va a seguir estando para fortalecer el crecimiento de la comunidad autónoma y de nuestros vecinos", como ha "hecho históricamente con las principales infraestructuras" --autovías o redes ferroviarias--, ha destacado el alcalde, que también ha puesto en valor el trabajo de un Gobierno regional que "no esconde los problemas".