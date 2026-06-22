Comienza en Santander el 19º Encuentro Internautonómico sobre Protección Jurídica del Paciente - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud de Cantabria, César Pascual, ha participado este lunes en la inauguración de la 19 edición del Encuentro Interautonómico sobre Protección Jurídica del Paciente, que se celebra en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander, centrado en los datos de salud, gobernanza y derechos digitales.

Allí, Pascual ha defendido que la protección jurídica del paciente "no puede reaccionar a los cambios, debe anticiparse". En este sentido, ha señalado que "el gran desafío jurídico para los próximos 20 años quizás no sea proteger al paciente frente a los errores de la medicina, sino hacerlo frente a los fallos de la tecnología". "Mientras la innovación avanza exponencialmente, los marcos regulatorios avanzan linealmente", ha afirmado.

Además, ha formulado diversos interrogantes como si un algoritmo puede anticipar una enfermedad antes que el propio médico, ¿tiene el ciudadano derecho a no saber?; si la tecnología puede predecir riesgos futuros con enorme precisión, ¿quién decide qué hacer con ese conocimiento?; si el dato sanitario se convierte en el recurso más valioso para desarrollar nuevos tratamientos, ¿dónde termina la investigación y comienza la explotación?; y si un día la inteligencia artificial toma mejores decisiones clínicas que los profesionales, "¿seguiremos llamando autonomía del paciente a lo que significa este concepto actualmente?".

"Estas preguntas no son ciencia ficción", ha asegurado, sino que forman parte de la realidad actual de los sistemas sanitarios, administraciones y legislaciones.

Frente a un futuro posible en el que cada ciudadano lleve un gemelo digital que permita anticipar enfermedades, personalizar tratamientos, monitorizar riesgos en tiempo real, donde la medicina de prevención sea la norma, las decisiones clínicas sean más seguras que nunca y en el que la inteligencia artificial ayude a diagnosticar antes, el consejero ha contrapuesto otro futuro posible donde las personas sean permanentemente observadas, los sistemas sanitarios sepan cada vez más de los pacientes y ellos menos sobre el funcionamiento de los sistemas, la eficiencia sustituya a la deliberación, la predicción sustituya a la libertad y el paciente sea extraordinariamente monitorizado pero insuficientemente escuchado.

"La diferencia entre ambos futuros no la determinará la tecnologí, sino las decisiones jurídicas, políticas y éticas que se tomen hoy", ha advertido.

En la inauguración, el consejero ha estado acompañado por el vicerrector de Programación de la UIMP, Salvador Tarodo; y los directores del encuentro, Joaquín Cayón y Jorge Tomillo.

PROGRAMA

La 19ª edición de este Encuentro Interautonómico se centra en tres aspectos de la digitalización como la gobernanza, los datos en salud y los derechos digitales, con un abordaje que incluye tanto la perspectiva pública como privada.

Las sesiones han arrancado con un trílogo intersectorial sobre 'Digitalización del sistema sanitario: presente y futuro', que ha contado con la participación de Pascual; el presidente de HM Hospitales y vicepresidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario, Juan Abarca; y la exministra de Sanidad y patrona de la Fundación Ortega-Marañón, Ana Pastor.

La conferencia inaugural se ha centrado en el 'Uso secundario de datos de salud con fines de investigación biomédica' y también se ha abordado la 'Brecha digital y derechos de pacientes vulnerables'.

'Nuevas fronteras en la datificación de la salud', la gestión de equipos utilizando el fútbol como metáfora de la gobernanza de ecosistemas, la inteligencia artificial en investigación y la proyección del fenómeno sanitario a través del cine y la televisión serán otras cuestiones objeto de debate.

También se tratará sobre 'Datos y digitalización en el sector pharma y tech-med' y experiencias novedosas y pioneras en este ámbito, y se presentarán experiencias internacionales en países europeos.

Al igual que en ediciones anteriores, en el marco de este Encuentro se otorgará el Premio a la Trayectoria en la Protección del Derecho a la Salud, que ha recaído en Ignacio Hernández Medrano, fundador y director médico de Savana y Premio Fundación Princesa de Girona Empresa en 2019, que el viernes pronunciará una conferencia magistral sobre 'Inteligencia artificial y medicina: buscando señales en el ruido'.

En anteriores ediciones, este galardón ha distinguido al doctor Manuel Elkin Patarroyo (2018), el doctor Valentín Fuster (2019), el doctor Luis Rojas Marcos (2020), el doctor Julio Mayol (2022), la doctora María Blasco (2023), el doctor Ángel Carracedo (2024) y el doctor Rafael Yuste (2025).

El encuentro concluirá con una conferencia sobre 'Protección de menores en entornos digitales: la patria potestad digital'.