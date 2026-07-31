Comienza la segunda Operación Salida del verano con 151.000 desplazamientos previstos en Cantabria - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SANTANDER, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) pone en marcha este viernes, 31 de julio, a las 15.00 horas, la segunda operación especial salida del verano 2026, que se extenderá hasta la medianoche del domingo, 2 de agosto, jornadas durante las que se prevén 5,6 millones de desplazamientos en España y 151.000 en Cantabria.

La Jefatura Provincial de Tráfico en Cantabria ha indicado que los momentos de mayor intensidad circulatoria en la región se concentrarán en la tarde de este viernes y la mañana del sábado, en sentido entrada, así como en la tarde del domingo, coincidiendo con los retornos a los lugares de origen.

Las principales complicaciones podrían registrarse en el acceso a Cantabria desde la Meseta, principalmente en la A-67, así como en la A-8 oriental, entre Laredo y el límite con el País Vasco, donde se prohibirá la circulación de vehículos pesados en determinados tramos horarios del fin de semana.

También se espera una elevada densidad de tráfico en los accesos a las zonas turísticas más visitadas de la comunidad.

Para garantizar la seguridad vial y la fluidez del tráfico, la Guardia Civil desplegará hasta 180 agentes de la Agrupación de Tráfico en la red viaria cántabra.

Además, participarán en el dispositivo el personal de los Centros de Gestión de Tráfico, equipos de mantenimiento y servicios de emergencia, junto con la colaboración de las policías locales en el ámbito urbano.

La DGT hace un llamamiento a la prudencia al volante y recuerda la importancia de revisar el vehículo antes de viajar, respetar las normas de circulación y los límites de velocidad, no utilizar manualmente el teléfono móvil y evitar el consumo de alcohol o drogas.