Comienzan las obras del edificio Ballestas de Astillero para acoger 80 viviendas asequibles tras acabar con la okupación

Edificio Ballestas de Astillero - AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO

ASTILLERO 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las obras para rehabilitar el edificio de Ballestas 7A y 7B y convertirlo en cerca de 80 viviendas de alquiler asequible ya están en marcha, tras años marcados por la ocupación ilegal y los "graves problemas de convivencia" que esta situación generó entre los vecinos del entorno.

Así lo ha informado este viernes el Ayuntamiento de Astillero, que ha destacado que el comienzo de los trabajos abre "una nueva etapa para un edificio que durante demasiado tiempo fue sinónimo de inseguridad, deterioro y preocupación para todo un barrio". La actuación cuenta con la licencia concedida por el Consistorio y tendrá una duración aproximada de un año.

La Administración Local ha recordado que el primer paso de este proceso fue conseguir, a mediados de 2024, el desalojo completo de los okupas "y devolver la tranquilidad a los vecinos". Desde entonces, el Ayuntamiento ha mantenido su compromiso de evitar que el edificio volviera a convertirse "en un foco de problemas" y de favorecer una solución que permitiera recuperar las viviendas.

El alcalde, Javier Fernández Soberón, ha destacado que "donde antes había ocupación, inseguridad y preocupación, habrá cerca de 80 viviendas de alquiler asequible. Primero conseguimos recuperar la tranquilidad del barrio y ahora comienza la transformación del edificio y de todo su entorno".

Durante los últimos meses, el Ayuntamiento ha reclamado de manera reiterada una solución para las cerca de 80 viviendas de Ballestas 7A y 7B. El pasado mes de agosto, el alcalde (Ciudadanos) instó al Gobierno de Cantabria (PP) a impulsar las gestiones necesarias con la SAREB, propietaria de los inmuebles, para agilizar su recuperación y puesta en uso. "Sin embargo, el Gobierno de Buruaga no ha hecho nada", ha lamentado Fernández Soberón.

Con el objetivo de acercar esta oportunidad a los vecinos, el Ayuntamiento ha habilitado un registro para que las personas interesadas puedan facilitar sus datos y autorizar su traslado a la propiedad del inmueble. La inscripción podrá realizarse mediante el formulario disponible en la web municipal o presencialmente en la primera planta de la Casa Consistorial.

Además de poder acceder a un hogar mediante un alquiler asequible, la actuación recuperará un edificio deteriorado y mejorará la seguridad, la convivencia y la imagen de todo el entorno.

"Transformar Astillero también significa afrontar los problemas, insistir hasta encontrar soluciones y convertir espacios deteriorados en hogares y oportunidades para nuestros vecinos. Eso es exactamente lo que estamos consiguiendo en Ballestas 7A y 7B", ha concluido el alcalde.