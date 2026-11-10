Comienzan las obras de mejora de la climatización y ventilación de la Plaza de Abastos de Torrelavega

Plaza de Abastos de Torrelavega. - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrelavega ha comenzado las obras de mejora de la climatización y ventilación de la Plaza de Abastos, una actuación que supone una inversión de 164.549 euros y que forma parte de las medidas previstas para modernizar y dinamizar este espacio municipal.

En un comunicado, el Consistorio ha informado de que estos trabajos contemplan la renovación integral de las instalaciones de ventilación y climatización, tanto de la zona comercial de la planta baja, donde se encuentran los puestos de alimentación y los espacios adaptados para actividades de hostelería, como de las oficinas municipales.

La actuación incluye la instalación de conductos de extracción para la futura colocación de campanas extractoras, la incorporación de un sistema de ozonización en la instalación de ventilación, la renovación de los sistemas de ventilación y climatización de la Plaza de Abastos y de las oficinas municipales, así como la colocación de alumbrado de emergencia, entre otras actuaciones.

Respecto al desarrollo de las obras, el concejal de Obras, José Luis Urraca, ha explicado que ya se han realizado los acopios de materiales y que actualmente se están llevando a cabo las labores de montaje.

Asimismo, ha indicado que será necesario cortar el tráfico en la calle Ruiz Tagle durante una mañana para realizar cambios en los sistemas de climatización y ventilación.

El concejal ha confirmado que la actuación tiene un plazo de ejecución de dos meses.

Urraca ha señalado que la intervención permitirá "mejorar el trabajo y la utilización del edificio, tanto en verano como en invierno", tanto en la zona del mercado como en los servicios municipales ubicados en la planta superior.

Por su parte, la concejala de Comercio y Mercados, Cristina García, ha destacado que estas mejoras permitirán disponer de un espacio "más eficiente, sostenible y confortable, adecuado a las necesidades actuales de comerciantes, hosteleros, trabajadores municipales y usuarios de la Plaza".

Además, ha señalado que esta intervención forma parte del compromiso del Ayuntamiento de seguir impulsando mejoras en la Plaza de Abastos, con el objetivo de "reforzar su actividad, atraer nuevas iniciativas y consolidarla como un punto de referencia para la ciudad".