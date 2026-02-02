Comienzan las obras para prevenir inundaciones en el entorno de la Plaza del Ayuntamiento de Santander

La alcaldesa visita el inicio de las obras para la prevención de inundaciones - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Santander ha comenzado las obras para la prevención de inundaciones en el entorno de la Plaza del Ayuntamiento y sus calles aledañas que, con un plazo de ejecución de alrededor de dos meses, cuentan con un presupuesto de 321.572 euros.

Esta intervención ha iniciado en la curva de la calle Mercado con Los Escalantes, y continuará progresivamente en otros puntos aledaños como la Plaza de la Leña y las vías Guevara, Isabel II y Jesús de Monasterio.

Serán necesarios cortes de circulación que se llevarán a cabo con especial atención a la coordinación de los trabajos y a la minimización de las molestias a vecinos, comerciantes y peatones.

Así lo ha detallado este lunes la alcaldesa, Gema Igual, que junto a la concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo, ha visitado el inicio de la actuación, que forma parte del compromiso del Consistorio con la mejora de la red de saneamiento y con la prevención de episodios de inundaciones en puntos especialmente "sensibles" de la ciudad.

Ha precisado que está incluida en un plan de acción "más amplio" que se viene programando "desde hace meses", con una planificación basada en el análisis técnico de los puntos de la ciudad que presentan mayores riesgos ante lluvias intensas.

"Este trabajo ha permitido identificar prioridades, definir soluciones viables y programar actuaciones concretas (...) con el objetivo de reducir afecciones, mejorar la seguridad y reforzar la capacidad de respuesta de las infraestructuras urbanas frente a episodios meteorológicos cada vez más exigentes", ha señalado.

En este sentido, la regidora ha sostenido que se dispone de una "hoja de ruta clara" para intervenir en distintos puntos de la ciudad en función de su grado de vulnerabilidad y de la urgencia de las actuaciones.

En ese plan, el entorno de la Plaza del Ayuntamiento figura como una de las zonas prioritarias, precisamente por las dificultades detectadas en la evacuación de aguas y por la afección directa que estos episodios tienen sobre la actividad diaria del centro urbano.

OBRA PROGRESIVA

En primer lugar, se abordará la renovación y ampliación del colector que discurre desde la Plaza de la Leña hasta su conexión con el existente de PVC de 1000 milímetros en la calle La Enseñanza.

Para ello, se instalarán 40 metros lineales de un nuevo colector de PVC de 1000 milímetros de diámetro, lo que permitirá mejorar de manera sustancial la capacidad hidráulica de este tramo y reducir la presión sobre la red existente en episodios de lluvia intensa.

A esta actuación se suma la renovación y ampliación del colector de la calle Isabel II, desde la esquina del Ayuntamiento hasta la cámara situada en la calle Calvo Sotelo.

En este caso, el proyecto prevé la instalación de 70 metros lineales de un nuevo colector de PVC de 1200 milímetros de diámetro, lo que supone un salto cualitativo en la capacidad de trasiego de aguas en uno de los puntos más sensibles del entorno urbano.

Además, esta ampliación permitirá canalizar de forma más eficiente los caudales que se concentran en esta zona, evitando sobrecargas y minimizando el riesgo de desbordamientos.

El proyecto se completa con la ampliación y mejora de la red de imbornales en todo el entorno de la Plaza del Ayuntamiento.

Esta actuación es especialmente relevante desde el punto de vista del drenaje superficial, ya que permitirá aumentar la superficie de captación del agua de escorrentía, y favorecer una evacuación más rápida y ordenada de la lluvia hacia la red de saneamiento.

"NO SE ESTÁ LIBRE DE AVERÍAS"

Por otra parte, a preguntas de la prensa, ha señalado que la red de saneamiento y abastecimiento de la ciudad está revisada y sensorizada, pero es "totalmente imposible saber cuándo puede haber un accidente", como ocurrió el viernes en la calle Bonifaz, donde la rotura de una tubería dejó sin agua a 136 vecinos.

"Es como mi coche: tengo la ITV pasada, pero igual hoy me deja tirada y tengo una avería", ha ejemplificado. Además, ha asegurado que, "en cuanto hay una avería", todos los servicios del Ayuntamiento están pendientes y trabajando "sin cesar".

"Es algo de lo que no estamos libres, como ninguno está libre de ningún accidente o de ninguna avería", ha insistido y ha afirmado que la red está "en continua revisión".