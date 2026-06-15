Comienzan las obras de renovación del campo de fútbol Vicente Miera, que finalizarán en tres meses

Comienzan las obras de renovación del campo de fútbol Vicente Miera - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha comenzado este lunes las obras de renovación del campo de fútbol Vicente Miera, los cuales cuentan con un presupuesto de alrededor de 600.000 euros y un plazo de ejecución de tres meses.

En un comunicado, el Consistorio santanderino ha informado de que el objetivo de los trabajos es la renovación del firme y el césped artificial, la mejora del equipamiento deportivo, reparaciones del drenaje y riego, mejora del alumbrado y renovación de ciertas instalaciones en los vestuarios.

Con estas obras se ampliarán las dimensiones del terreno de juego para cumplir con la normativa de los pasillos laterales y frontales de seguridad; se saneará el cierre metálico del terreno de juego actual y el desplazamiento en el fondo sur; y se renovarán las porterías, los banquillos y el video marcador.

Además, se mejorará la red de drenaje y se sustituirán los aspersores de riego existentes; se renovarán los proyectores de iluminación existentes, las puertas de acceso y los radiadores de calefacción existentes en los vestuarios.