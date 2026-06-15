Comienzan las obras de renovación del campo de fútbol Vicente Miera, que finalizarán en tres meses

Comienzan las obras de renovación del campo de fútbol Vicente Miera
Comienzan las obras de renovación del campo de fútbol Vicente Miera - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
Europa Press Cantabria
Publicado: lunes, 15 junio 2026 13:03
Seguir en

SANTANDER 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha comenzado este lunes las obras de renovación del campo de fútbol Vicente Miera, los cuales cuentan con un presupuesto de alrededor de 600.000 euros y un plazo de ejecución de tres meses.

En un comunicado, el Consistorio santanderino ha informado de que el objetivo de los trabajos es la renovación del firme y el césped artificial, la mejora del equipamiento deportivo, reparaciones del drenaje y riego, mejora del alumbrado y renovación de ciertas instalaciones en los vestuarios.

Con estas obras se ampliarán las dimensiones del terreno de juego para cumplir con la normativa de los pasillos laterales y frontales de seguridad; se saneará el cierre metálico del terreno de juego actual y el desplazamiento en el fondo sur; y se renovarán las porterías, los banquillos y el video marcador.

Además, se mejorará la red de drenaje y se sustituirán los aspersores de riego existentes; se renovarán los proyectores de iluminación existentes, las puertas de acceso y los radiadores de calefacción existentes en los vestuarios.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado