Comienzan las obras de reordenación y pavimentación de los viales de la zona oeste del Sardinero

El consejero de Fomento, Roberto Media, y la alcaldesa de Santander, Gema Igual, asisten a la inauguración de las obras de la zona oeste del Sardinero - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha comenzado este martes las obras de reordenación y pavimentación de los viales de la zona oeste del Sardinero, que contará con una inversión de más de 2,6 millones de euros, de los que el Gobierno invierte uno, y un plazo de ejecución de 12 meses.

La alcaldesa, Gema Igual, y el consejero de Fomento, Roberto Media, han asistido a los inicios de estos trabajos, que tendrán lugar en las calles Luis Martínez y Ramón y Cajal, en sus tramos oeste, así como en Teniente Fuentes Pila, Rocío y Calatayud.

La reordenación del Sardinero oeste actuará sobre una superficie superior a los 18.000 metros cuadrados entre aceras y calzadas, y contempla la renovación de los servicios existentes de abastecimiento, saneamiento, alumbrado, telecomunicaciones, red eléctrica y gas.

Los trabajos se desarrollarán de forma progresiva y la primera intervención se llevará a cabo en el inicio de la calle Calatayud, una vía sin salida y con poco tránsito, con el objetivo de minimizar las molestias durante la época estival.

A partir de mediados de septiembre, las obras se irán extendiendo al resto del ámbito. Los trabajos no se ejecutarán simultáneamente en todas las calles, sino que las distintas fases se programarán en función de las necesidades y de la evolución de la actuación.

La regidora ha subrayado que esta obras busca regenerar la trama urbana y mejorar la accesibilidad mediante la renovación de pavimentos, bordillos, mobiliario urbano y diferentes infraestructuras y canalizaciones.

Así, ha recordado que este proyecto da continuidad a las obras desarrolladas en el Sardinero este, donde se optimizó las calles Duque de Santo Mauro, María Luisa Pelayo, Luis Martínez y Ramón y Cajal así como González de Riancho.

"Hoy damos un nuevo paso en la mejora del Sardinero y cumplimos el compromiso de continuar la renovación de esta zona de la ciudad, después de la actuación realizada en su parte este", ha señalado Igual.

Además, ha destacado que se trata de un proyecto "trabajado con los vecinos", a quienes se ha ido informando de la actuación en diferentes encuentros mantenidos con la Asociación de Vecinos de El Sardinero. "Esta colaboración es fundamental, tanto para conocer sus demandas y prioridades como para gestionar de la mejor manera posible una obra de esta envergadura", ha añadido.

La regidora ha reconocido que esta actuación provocará afecciones durante su desarrollo, por lo que ha pedido "comprensión y paciencia" a residentes, comerciantes y usuarios de la zona.

"Vamos a trabajar para reducir las afecciones al máximo, mantener los accesos a viviendas y establecimientos y coordinar cada fase", ha apostillado.

Por su parte, Media ha destacado que estas calles son "bastante antiguas", por lo que, a su juicio, "hacía falta acondicionarlas para dar un buen servicio a los ciudadanos y que se llevará a cabo gracias a la colaboración entre administraciones".

"Estamos hablando de una obra muy importante, que va a mejorar este entorno y que redundará en un mejor servicio a los ciudadanos", ha subrayado el consejero.

Finalmente, ha añadido que su departamento seguirá colaborando con el Ayuntamiento de Santander "en muchos más proyectos" que ambas administraciones tienen "en mente".