Comienzan las obras de semipeatonalización de la Avenida de La Magdalena

Inicio obras en la Avenida de La Magdalena. - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha iniciado las obras de semipeatonalización de la Avenida de La Magdalena, unos trabajos adjudicados a Senor por importe de 461.600 euros y un plazo de ejecución de cinco meses.

El concejal de Fomento, Agustín Navarro, ha comprobado el inicio de los trabajos, que forman parte del Plan de Sostenibilidad Turística Santander Norte Litoral-Costa Quebrada, financiado con Fondos Europeos Next Generation a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) del Gobierno de España.

El edil ha explicado que el objetivo de esta intervención municipal es avanzar hacia la mejora de la movilidad y la calidad urbana en uno de los espacios turísticos y de ocio "más emblemáticos" de la ciudad.

La actuación permitirá priorizar los desplazamientos peatonales, mejorar la accesibilidad y reducir el tráfico rodado en la zona, favoreciendo al mismo tiempo un entorno "más amable y seguro" para vecinos, visitantes y turistas.

El proyecto contempla una intervención integral en la Avenida de La Magdalena y su entorno, con el objetivo de mejorar la seguridad, la accesibilidad y el confort de los viandantes, así como la imagen urbana del área de acceso a la península.

Los trabajos incluyen la redistribución de las plazas de aparcamiento, que quedarán organizadas en 43 plazas libres, seis para personas con movilidad reducida, 30 para motocicletas y cinco para taxis; la demolición y renovación de aceras, bordillos y pavimentos para mejorar la accesibilidad y el tránsito peatonal.

Igualmente, se renovarán las redes de drenaje, saneamiento, abastecimiento y alumbrado; y se llevará a cabo el saneo de firmes y ejecución de nuevos pavimentos acordes con el entorno, así como la instalación de nuevo mobiliario urbano y jardinería que contribuirán a embellecer el espacio y ofrecer zonas de estancia más cómodas y seguras.

También se modificará el trazado de entrada y salida del aparcamiento inferior de la avenida para facilitar la circulación y los giros de vehículos, y se optimizan los radios de curvatura y las dimensiones de las aceras para mejorar la movilidad peatonal y rodada, ha indicado el Ayuntamiento en nota de prensa.