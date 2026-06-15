Comillas inicia la recuperación de siete áreas de recogida de residuos en Trasvía y Rioturbio

Contenedores de áreas de recogida en Comillas - AYUNTAMIENTO

COMILLAS, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Comillas ha comenzado los trabajos de recuperación y restauración de siete áreas de recogida de residuos ubicadas en los núcleos de Trasvía y Rioturbio.

Esta actuación cuenta con una inversión de 27.066 euros con cargo al remanente del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, ha informado el Consistorio.

Los trabajos han sido adjudicados a la empresa MTV TIMBER, S.L. y forman parte de la estrategia municipal para mejorar la imagen, funcionalidad y sostenibilidad de los espacios públicos del municipio.

Según la alcaldesa, María Teresa Noceda, la intervención se enmarca en las actuaciones que el Ayuntamiento viene desarrollando en los últimos años para adecuar las áreas de recogida de residuos y mejorar tanto su accesibilidad como su integración paisajística.

El concejal de Turismo, Julián Rozas, ha detallado que la actuación se centra en siete emplazamientos concretos: cinco en Trasvía y dos en Rioturbio, donde las instalaciones presentaban un avanzado estado de deterioro por el paso del tiempo y el uso.

Las necesidades detectadas han sido previamente evaluadas por los servicios técnicos municipales y estudiadas por el equipo redactor de PLANEA Medioambiente y Urbanismo S.L., integrado por profesionales especializados en ingeniería, geografía y urbanismo.

En cuanto a los trabajos, consisten principalmente en la reposición y renovación de cubrecontenedores deteriorados, así como en la instalación de nuevas estructuras adaptadas a las necesidades actuales del servicio.

Estas casetas y cerramientos estarán fabricados en madera de pino tratada para exteriores, con sistemas de protección frente a la humedad, la podredumbre y el desgaste, lo que garantiza una mayor durabilidad y una mejor integración estética en el entorno rural.

Se prevé la instalación de nuevas casetas cubrecontenedores con capacidad para dos y tres contenedores de residuos sólidos urbanos, así como vallados para contenedores selectivos de carga vertical. Además, se incorporarán elementos de protección y cubrición.

La actuación está íntegramente financiada con cargo al Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU.