Comillas saldará toda su deuda municipal con cargo al remanente de tesorería

SANTANDER 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Comillas llevará al próximo Pleno la amortización total de su deuda municipal, cercana a los 850.000 euros, a través de un modificado presupuestario financiado con cargo al remanente de tesorería.

El Consistorio ha subrayado que esta decisión permitirá cerrar el ejercicio con deuda cero, "reforzando la solvencia municipal y la capacidad para abordar futuros proyectos con mayor autonomía financiera".

Además, confía en poder utilizar el próximo año los 1,2 millones de euros de remanente de tesorería aún disponibles, algo que dependerá de las reglas de gasto que establezcan las Cortes nacionales, ha indicado en nota de prensa.

El expediente que se elevará a Pleno contempla la cancelación anticipada de dos créditos. En primer lugar, se amortizará el préstamo solicitado en 2024 destinado a la adquisición de un terreno previsto en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) ubicado en la localidad de Ruiseñada.

Con este crédito también se pretendía hacer frente a posibles gastos derivados del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), aunque finalmente no ha sido necesario recurrir a estos fondos adicionales, ya que todas las obras vinculadas al proyecto se están licitando dentro del presupuesto inicialmente previsto.

El segundo crédito que se amortizará, de unos 44.000 euros, corresponde a la última anualidad del préstamo del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), solicitado en 2017 para la mejora del alumbrado público.

En este sentido, la alcaldesa, María Teresa Noceda, ha resaltado que la amortización total será posible gracias al "uso responsable" de los recursos municipales, que ha permitido disponer de un remanente de tesorería "sólido y suficiente" para asumir esta operación sin comprometer los servicios públicos ni las inversiones previstas.

Por su parte, el concejal de Hacienda, Julián Rozas, ha destacado que llevar la deuda a cero es un "hito importante" que permitirá avanzar hacia un modelo de planificación financiera "más estable", reducir cargas futuras y centrar todos los recursos municipales en "lo verdaderamente importante: la búsqueda de nuevas oportunidades para mejorar la calidad de vida de los comillanos".

La propuesta será debatida en la sesión plenaria prevista para este viernes, a la que también irán otros temas como la aprobación del contrato para la urbanización del Frente Marítimo de Comillas, el de construcción de un aparcamiento en Calle Regato Callejo y un convenio urbanístico.