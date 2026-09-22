La Comisión de Inclusión Social aprueba ocho comparecencias para la reforma de la Ley de Derechos y Servicios Sociales

Comisión de Inclusión Social - PARLAMENTO DE CANTABRIA

SANTANDER 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad del Parlamento de Cantabria ha aprobado la celebración de ocho comparecencias para recabar opinión de expertos y representes de colegios profesionales sobre el proyecto de ley por el que se modifica la Ley de Derechos y Servicios Sociales de la comunidad.

En concreto, ha dado el visto bueno a la comparecencia de la directora del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), María del Carmen Arce; del director-gerente de Ampros, Roberto Álvarez; el presidente de la Fundación CUIN, Pedro Tresgallo, y Marta González-Estéfani, gerente de Nuevo Futuro.

También comparecerán representantes de los colegios profesionales de Trabajadores Sociales, Psicólogos, Abogacía y Educadores Sociales, con el fin de aportar sus valoraciones y propuestas en relación con la reforma legislativa.

Por parte del Grupo Parlamentario Socialista se han presentado 35 propuestas de comparecencias de las que se han aprobado cinco, entre ellas una que también han pedido los regionalistas. Mientras, el PP ha solicitado cinco, de las que finalmente han salido cuatro, y Vox no ha presentado ninguna.

'Populares' y socialistas han coincidido en solicitar la comparecencia del presidente de la Fundación CUIN.

Por otro lado, la ley por la que se crea el Consejo LGTBI de Cantabria no tendrá comparecencias parlamentarias, según se ha decidido en la reunión de la comisión celebrada este martes y de la que ha informado la Cámara.

La Comisión de Inclusión Social, que preside Álvaro Aguirre (PP), está integrada por los 'populares' Alejandro Liz, Yolanda García, Alfonso García; las regionalistas Teresa Noceda y Ana Obregón; los socialistas Joaquín Gómez y Nórak Cruz; Armando Blanco por Vox, y el diputado no adscrito Cristobal Palacio.