Archivo - Un grupo de mujeres con pancartas durante la manifestación contra la violencia machista del 25 de noviembre.- Archivo - Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión 8 de Marzo en Cantabria ha reclamado, ante las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, un Gobierno que no de "un paso atrás" en los derechos de las mujeres; y ha animado a secundar la manifestación del próximo 25N en Santander para exigir "más igualdad y derechos frente a la violencia machista y el negacionismo".

"No queremos conservar únicamente lo conseguido, queremos seguir avanzando", han manifestado las portavoces de la Comisión 8 de Marzo, Charo Quintana, María Ángeles Ruiz-Tagle y Ana Bolado, este lunes en rueda de prensa, con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres en Cantabria, que se conmemora el próximo miércoles, 25 de noviembre.

Bajo el lema 'Frente a las violencias machistas y el negacionismo, más igualdad y más derechos', el movimiento feminista ha llamado a movilizarse el próximo 25N para exigir "un Gobierno comprometido con la igualdad, el fortalecimiento de las políticas de protección y la defensa de los derechos conquistados".

Las portavoces de la Comisión 8M han señalado que este 25N llega en "un momento político decisivo, marcado por las próximas elecciones generales y por el riesgo de retroceso en derechos y políticas de igualdad".

Todas ellas han mostrado su "preocupación" por el "avance" de discursos y formaciones políticas que niegan la violencia machista, la eficacia de las leyes y políticas de igualdad y "amenazan" con retirar recursos y derechos conquistados tras décadas de lucha feminista".

Desde la Plataforma han insistido en que "la respuesta ante las violencias machistas debe pasar por más igualdad, más prevención, más protección, más atención especializada y más recursos públicos; nunca menos".

Así, han reclamado un Ejecutivo que "convierta las leyes en derechos efectivos y que impulse una agenda decidida de transformación social".

En concreto, han apostado por el refuerzo de los recursos públicos de atención y protección a las víctimas; una justicia, unos cuerpos de seguridad y unos servicios sanitarios formados en igualdad; y una educación afectivo-sexual en todas las etapas educativas.

Las portavoces de la Comisión 8M han asegurado que "las medidas contra la violencia de género han contribuido a reducir los asesinatos de mujeres", aunque "no cabe conformarse mientras siga existiendo una sola víctima", han apuntado.

También han exigido "políticas que garanticen la independencia económica de las mujeres, combatan la brecha salarial y la precariedad laboral y avancen hacia un reparto justo de los cuidados, con una red pública suficiente y medidas reales de corresponsabilidad".

Además, han demandado "la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a decidir sobre la maternidad, la lucha contra la violencia obstétrica y el fortalecimiento de las instituciones de igualdad".

Y han rechazado que "se utilice la violencia contra las mujeres para alimentar el racismo y la xenofobia". "La violencia machista no tiene nacionalidad", han aseverado las portavoces, que han reivindicado "políticas feministas frente a los discursos de odio".

Por todo ello, la plataforma feminista cántabra ha animado a la ciudadanía a secundar la manifestación que ha convocado en Santander, junto al Colectivo Feminista Percumozas, que partirá a las 19.00 horas del Paseo Pereda (a la altura del número 35 en Puertochico) y concluirá en la Plaza del Ayuntamiento.

"La movilización feminista debe ir más allá de la denuncia de las violencias machistas, debe también defender los derechos conquistados y exigir avances reales en igualdad porque no se puede combatir la violencia contra las mujeres sin abordar las desigualdades que la hacen posible", han sentenciado.