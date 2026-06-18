La Comisión Regional de Montes aprueba 30 actuaciones en MUP por cerca de un millón de euros

Archivo - Bosque, árboles del valle de Liébana (Cantabria) - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Regional de Montes de Cantabria ha aprobado 30 actuaciones presentadas por las entidades propietarias de Montes de Utilidad Pública (MUP) financiadas con cargo al Fondo de Mejoras.

La inversión global aprobada asciende a 919.217 euros, que se destinarán a la mejora y mantenimiento de los montes públicos a través de actuaciones que abarcan desde la gestión forestal hasta la mejora de infraestructuras y la prevención de incendios, ha informado el Gobierno.

Los proyectos incluyen actuaciones de repoblación forestal, principalmente con especies como Eucalyptus nitens y Pinus pinaster, tratamientos selvícolas para mejorar la densidad y calidad de las masas forestales, así como desbroces y labores de mantenimiento.

También se han aprobado obras de mejora de pistas y accesos forestales, instalación y reparación de cerramientos, adecuación de pastizales mediante desbroce y abonado, construcción de infraestructuras ganaderas y ejecución de áreas cortafuegos destinadas a la prevención de incendios forestales.

La consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, que ha presidido la reunión, ha destacado que estas inversiones permiten mejorar la productividad forestal y reforzar la prevención de incendios. Además, ha afirmado que el Fondo de Mejoras es "una herramienta clave" para modernizar las infraestructuras forestales, conservar los ecosistemas y adaptar los montes a los retos derivados del cambio climático.

Por otro lado, ha informado de que a 31 de diciembre de 2025 el saldo de la cuenta del fondo de mejoras se eleva a 8,2 millones de euros.

Durante la comisión, María Jesús Susinos ha estado acompañada por el director general de Montes y Biodiversidad, Ángel Serdio.