Comisión de Salud Digital renunida en Santander - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cantabria será el escenario donde este viernes, previsiblemente, se apruebe la Estrategia de Salud Digital del Sistema Nacional de Salud (SNS) 2026-2030, en el marco de la Comisión de Salud Digital (CSD), que reúne hoy y mañana en Santander a los responsables del Ministerio de Sanidad y de todas las comunidades autónomas con competencias en esa área.

El titular de Salud cántabro, César Pascual, ha dado la bienvenida a los integrantes y ha puesto en valor sus "decisiones" porque están directamente implicadas en la transformación del SNS, ha dicho

Una transformación que depende, "no de la fascinación tecnológica... sino de conseguir resultados", ha mantenido Pascual, para quien "lo difícil no es incorporar esa tecnología, que llega cada vez más rápido, sino que se traduzca en menos esperas para el paciente, más y mejor información para el profesional, que la decisión llegue a tiempo o que el sistema sanitario aprende de sus propios resultados".

Pascual también ha tenido palabras de elogio para la CSD por su "exquisita" coordinación y por haber conseguido que las comunidades autónomas "podamos avanzar mucho más rápidamente en este terreno, con sentido y eficiencia".

En concreto, se ha referido la Estrategia nacional de Salud Digital 2026-2030, un "hito" que supone asumir ese compromiso de transformación "útil". Si la CSD aprueba mañana el documento, "será una estrategia para la vida real, si somos capaces de llevarlo a cabo, y nos beneficiará a todos", ha asegurado.

Junto al consejero, ha dado la bienvenida a los asistentes el secretario general de Salud Digital, Información e Innovación del SNS y presidente de la CSD, Juan Fernando Muñoz Montalbo.

Tras la bienvenida institucional, la secretaria general del Servicio Canario de la Salud, María Jesús López-Neira, ha expuesto el Plan Estratégico de Transformación e Innovación en Salud Digital 2026-2030 (PETISD).

Posteriormente, el director de Asistencia Sanitaria del SCS, Pablo Serrano, ha disertado sobre la 'Atención basada en el valor a partir de vías clínicas digitales y de la plataforma PARES de resultados en salud del Gobierno de Cantabria'.

La sesión de hoy de la Comisión de Salud Digital se ha cerrado con la presentación de ÚNICAS, como facilitador del proyecto de Centro Integral de Cáncer, por parte también de Pablo Serrano, junto al director de Salud Digital del Instituto de Diagnóstico por la imagen de la Generalitat de Catalunya, Carlos Gallego.

La jornada de mañana culminará con la aprobación, si procede, de la Estrategia de Salud Digital del SNS 2026-2030, así como un modelo de acuerdo para el codesarrollo de los algoritmos de IA como producto sanitario. El visto bueno de la CSD es la antesala de su puesta de largo oficial en el CISNS, para que las comunidades autónomas aprueben el documento definitivo.

La CSD del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) coordina desde 2021 las políticas de salud digital entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas con el objetivo de asegurar la interoperabilidad y el avance de la Estrategia nacional de Salud Digital.