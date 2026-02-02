El comité de la adjudicataria de la limpieza de Valdecilla no descarta movilizaciones ante prácticas "discriminatorias"

Archivo - Valdecilla - GOBIERNO - Archivo

SANTANDER, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de Serveo, actual adjudicataria del servicio de limpieza del Hospital Valdecilla, no descarta movilizaciones ante prácticas "discriminatorias" que aplica.

El órgano sindical ha decidido, por unanimidad, denunciar las prácticas "totalitarias" de esta empresa hacia su plantilla y, en especial, hacia las mujeres que forman parte de la misma, ya que está haciendo caso omiso a la sentencia que ya la condenó por mantener durante años una discriminación salarial, ha afirmado.

"Ahora, Serveo sigue rizando el rizo y pretende congelar las cantidades reconocidas judicialmente a las limpiadoras, mientras que a los peones sí se les siguen actualizando esas cantidades año tras año", ha denunciado este lunes el comité en un comunicado.

Además, ha afirmado que la adjudicataria "se niega asimismo a abonar el plus ad personam, también ganado en los tribunales, durante los periodos en los que las trabajadoras han estado de baja por enfermedad".

Para la representación sindical esta negativa es "inadmisible" porque en la mayoría de los casos dichas bajas están directamente relacionadas con la excesiva carga de trabajo que soporta la plantilla, "ya que la empresa apenas realiza sustituciones, cambia continuamente de puesto al personal y aplica despidos y sanciones con demasiada frecuencia, generando un clima de ansiedad permanente en la plantilla".

"Este empeño por pisotear de manera constante los derechos laborales no tiene ninguna lógica y responde a prácticas propias de épocas pasadas y de mentalidades que no deberían tener cabida en la actualidad", ha lamentado el comité de empresa.

Por ello, la representación sindical no descarta iniciar movilizaciones y hace un llamamiento a las organizaciones sociales y políticas de la región para animarles a secundarlas con el objetivo de que Serveo "cese de manera inmediata con estas prácticas" porque, de lo contrario, "seguirán en la lucha para que reciba las sanciones correspondientes", ha advertido.

Los representantes de la plantilla han señalado que "resulta un auténtico despropósito que una empresa que pagamos con nuestros impuestos actúe con tal prepotencia, creyéndose inmune para jugar tanto con los salarios como con las cotizaciones de las personas trabajadoras. Es inviable que una empresa, con el único objetivo de aumentar sus beneficios, cometa de forma reiterada este tipo de tropelías sin tener ninguna consecuencia".

Del mismo modo, han criticado que la concesionaria haya emitido una nota anunciando que sólo pagará las cantidades adeudadas sin actualizar a quiénes demanden, "teniendo la poca vergüenza de añadir posteriormente un 'ya verá lo que paga', una amenaza velada en toda regla para atemorizar al personal".