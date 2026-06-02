El comité de empresa y la dirección de Prysmian se emplazan al jueves tras reunirse cinco horas sin avenencia

Paro total en el cuarto día de huelga en Prysmian.-ARCHIVO - COMITÉ DE EMPRESA

SANTANDER 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa y la dirección de Prysmian, la fábrica de cable de Maliaño, se han emplazado a una reunión este jueves, 4 de junio, para continuar avanzando en la negociación del convenio colectivo de la planta camarguesa, tras el encuentro que han mantenido este martes y que ha concluido sin avenencia tras más de cinco horas de duración.

Todo ello después de las cinco jornadas de huelga que han paralizado por completo la actividad de la planta.

En un comunicado, el presidente del comité de empresa, Ismael Vega (CCOO), ha apuntado que ha habido "un cambio de actitud" por la parte empresarial. "Está claro que ambas partes hemos negociado y hemos dado pasos para aproximar nuestras posiciones, que ya no están tan enfrentadas como en abril", ha valorado.

Sin embargo, ha advertido que desde los sindicatos quieren ser "prudentes" porque "la experiencia nos dice que tenemos que ser cautos y no lanzar las campanas al vuelo". "Siguen existiendo diferencias importantes que tendremos que resolver en las próximas reuniones", ha dicho.

Por ello, el comité de empresa ha afirmado que se mostrará "satisfecho" si la cita del jueves "es productiva y se siguen viendo avances", ya que las reivindicaciones de la plantilla "son legítimas y lo único que hemos pedido es un convenio justo en un grupo empresarial que tiene grandes beneficios", ha incidido Vega.