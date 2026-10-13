El comité del Gobierno denuncia que el ICASS retira de nuevo la pancarta reivindicativa del convenio colectivo - UGT

SANTANDER 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa del Gobierno de Cantabria ha denunciado este martes que el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) ha retirado por segunda vez una pancarta reivindicativa del nuevo convenio colectivo del personal laboral que, en este caso, estaba ubicada en el exterior del Centro de Atención a la Primera Infancia (CAPI) de La Albericia.

"El viernes 9 de octubre, día de reunión del Consejo de Gobierno de Cantabria, se dio la orden a una persona para acudir al centro y retirar la pancarta, que estaba en una verja exterior que en nada impedía el normal funcionamiento del centro", han explicado los sindicatos, que consideran este hecho "un ejemplo más de que el Gobierno no acaba de sintonizarse con la negociación".

Y es que el día 7 denunciaron que el ICASS había retirado del CAD de Sierrallana una pancarta reivindicativa del nuevo convenio colectivo.

El órgano sindical, que representa a 2.300 trabajadores del personal laboral de la Administración General del Gobierno de Cantabria, considera que "una prueba más de esa falta de sintonía negociadora" es que en el Consejo de Gobierno del pasado viernes se anunció la ampliación de la financiación del convenio en un 1,5 millones pero también dos medidas para el personal del Servicio Cántabro de Salud (SCS) "que se han rechazado categóricamente en la negociación de nuestro convenio" como son el pago de festivos y noches en procesos de incapacidad temporal y del abono de sábados como domingos y festivos.

En un comunicado, el comité de empresa del Gobierno ha reprobado que "lo que a nosotros nos niegan, a otro personal de la Administración autonómica se lo dan y esas son las diferencias de trato entre empleados públicos que este comité viene denunciando desde el inicio de la legislatura".

En relación a la retirada de la pancarta reivindicativa del nuevo convenio del personal laboral, los sindicatos han considerado que "lo positivo de este atropello es que, de nuevo, una delegación del comité de empresa se acercó esta mañana al CAPI de La Albericia para saludar a las compañeras y compañeros, para recoger la pancarta, hacernos una foto con el personal que pudo acercarse un momento y pudimos conocer las carencias diarias del centro como la falta de material infantil y hablamos de algo tan básico como baberos o la avería de la única secadora desde hace semanas".

El órgano sindical ha reiterado en que "estamos acudiendo a la negociación pero seguimos sin la propuesta económica alternativa que por fin llegará este jueves 15 y hay que debatir artículos que se deben traducir en derechos laborales avanzados".

Y es que para los sindicatos, la negociación del nuevo convenio colectivo "no está teniendo el ritmo necesario y seguimos solicitando por lo menos dos reuniones semanales".

"La parte social de la comisión negociadora estamos reuniéndonos varias veces a la semana para dar agilidad a una negociación que lleva mucho retraso y haciendo un esfuerzo por consensuar propuestas únicas a la Administración en un ejemplo constante de diálogo y concesiones de todas las organizaciones sindicales", concluye el comunicado.