El comité del SMTU denuncia que el Ayuntamiento de Santander incumple los criterios de la bolsa de empleo

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SANTANDER 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa del Servicio Municipal de Transportes Urbanos de Santander (SMTU) ha denunciado que el Ayuntamiento ha "modificado unilateralmente" los criterios de llamamiento de la bolsa de empleo, incumpliendo las condiciones establecidas en la Oferta Pública de Empleo (OPE).

En un comunicado, han explicado que la bolsa de empleo establece unos criterios y un orden de llamamiento en función del tipo de contratación, ya sea para cubrir una interinidad o mediante un contrato temporal.

Sin embargo, el órgano sindical (CCOO, USO, UGT, CSIF, SIEP y SCAT) ha afirmado que el Consistorio "está dejando de llamar" a trabajadores que, por su posición en la bolsa, serían los siguientes candidatos, "al considerar que su contratación podría generar una situación de fraude de ley como consecuencia de la excesiva temporalidad, como ya ha sido reconocido en el juzgado a algunas personas trabajadoras del servicio".

En este sentido, el comité de empresa ha advertido que "la decisión unilateral y arbitraria del Ayuntamiento tras la publicación de esas sentencias no puede sustituir los procedimientos establecidos" y ha reclamado a la Administración local la publicación de más plazas para solucionar el problema "de forma estructural".

Además, ha advertido de "la intención manifestada de eliminar los méritos en la próxima oposición", una medida encaminada también a abordar este problema, que, en su opinión, "perjudicaría especialmente a quienes ya han trabajado en el servicio sin resolver el problema de fondo".

A esta situación suman "la falta de transparencia" en el funcionamiento de la bolsa de empleo. "Actualmente, las personas candidatas no disponen de un espacio público y accesible, como una página web, donde consultar su posición, el orden de llamamiento o los movimientos que se producen en la bolsa, teniendo que ponerse en contacto directamente con el organismo para conocer situación", han indicado.

Por todo ello, el comité de empresa ha instado al Ayuntamiento "a convocar más plazas para evitar la temporalidad, sin realizar modificaciones de forma unilateral y respetando el principio de transparencia e igualdad que debe primar en estos procesos".