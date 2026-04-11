Completada la conexión peatonal entre la estación de Adarzo y El Alisal

Visita de autoridades al resultado de la actuación - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha completado la conexión peatonal entre la estación de Ardazo y El Alisal que tiene como objetivo mejorar la movilidad sostenible y la accesibilidad entre dos núcleos residenciales muy transitados.

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha visitado junto a vecinos de la zona el resultado de los trabajos, que comenzaron a finales de septiembre, y ha indicado que se trata de un proyecto que el Consistorio ejecutó en su primera fase sobre terrenos municipales y que después tuvo continuidad gracias a la cesión de una parcela por parte de Sacyr.

Esto permitió continuar el trazado entre el apeadero del tren en Adarzo y la glorieta de Cardenal Herrera Oria. Por este motivo, la regidora ha expresado su agradecimiento a Sacyr y ha resaltado la importancia de la colaboración de empresas privadas con las necesidades de la ciudad.

Durante la visita, en la que también han participado los concejales de Fomento, Agustín Navarro, y de Barrios, Lorena Gutiérrez, la alcaldesa ha señalado que el objetivo de este itinerario peatonal es mejorar la movilidad sostenible y la accesibilidad en la zona, reforzando así la conexión entre dos núcleos residenciales muy transitados.

Del mismo modo, ha recordado que se trata de una actuación "muy demandada" por los vecinos, que habían solicitado intervenciones de mejora para adecuar al tránsito ciudadano un sendero rústico trazado de forma natural a lo largo del tiempo.

En nota de prensa, Igual ha enmarcado este proyecto en el esfuerzo del Ayuntamiento por atender las necesidades de los barrios y emprender actuaciones que mejoren la calidad de vida y el bienestar de los vecinos, en este caso encaminadas a proporcionar un itinerario "seguro y accesible que favorezca los desplazamientos a pie en esta zona de Santander".

LAS OBRAS

En una primera fase se actuó sobre terrenos de titularidad municipal, y se ejecutó la construcción de escaleras y la disposición de rellanos o zonas de descanso.

En el marco de la segunda fase de actuación, y una vez obtenida la disponibilidad de los terrenos afectados, el Servicio de Vialidad ha llevado a cabo la adecuación del itinerario peatonal mediante diferentes intervenciones, entre las que se encuentra el desbroce y retirada de la capa superficial de tierra vegetal existente, la ejecución de tramos de escaleras adaptados a la pendiente del terreno y la delimitación de la senda con remates que favorecen la integración paisajística del trazado.

También se han incorporado elementos complementarios, como cuatro bancos distribuidos a lo largo del recorrido, barandillas de seguridad en los tramos con escaleras, papeleras y alumbrado.

En la ejecución de las obras han colaborado diversos servicios municipales, cuya actuación ha sido coordinada por la Concejalía de Barrios, "garantizando la correcta planificación y desarrollo integral de la intervención", ha destacado el Ayuntamiento.

Por último, ha explicado que la intervención permite la formalización de un itinerario peatonal "seguro, accesible y adaptado" a los flujos reales de movilidad, y mejora la conectividad entre el apeadero ferroviario y la trama urbana circundante.