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SANTANDER, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La evolución de la compraventa de viviendas en Cantabria en septiembre ha empeorado y desciende un 12,5% respecto al mismo mes del año anterior (frente a una bajada del 13,44% a nivel nacional), hasta un total de 719 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Si se compara con el mes anterior, la compraventa retrocede en la comunidad, con una caída del 19,8% intermensual.

De las operaciones de compraventa anotadas en septiembre en Cantabria, 691 se realizaron sobre viviendas libres y 28 sobre inmuebles de protección oficial. Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 117 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 602 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En septiembre se realizaron un total de 1.184 operaciones sobre viviendas. Además de las 719 compraventas, 221 fueron herencias, 26 donaciones y una permuta.

En total, durante el noveno mes del año se transmitieron en Cantabria 2.200 fincas urbanas a través de 1.275 compraventas, 459 herencias, 48 donaciones, 1 permutas y 417 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 694 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 329 herencias, 249 compraventas, 23 donaciones, 1 permutas y 92 operaciones de otro tipo.

La compraventa de viviendas se estancó en Navarra y bajó en el resto de comunidades, con País Vasco (-23,06%), Baleares (-22,37%) y Madrid (-21,16%) a la cabeza del retroceso.

DATOS NACIONALES

En España, la compraventa de viviendas bajó en septiembre un 13,4% respecto al mismo mes de 2025, hasta un total de 54.548 operaciones, influida tanto por la caída de las transacciones sobre viviendas usadas como sobre viviendas nuevas.

Con el retroceso registrado en el noveno mes del año, la compraventa de viviendas retoma los descensos después del aumento interanual del 3,4% registrado en agosto.

La caída interanual de la compraventa de viviendas en septiembre fue consecuencia del descenso de las operaciones sobre viviendas nuevas en un 11,6%, hasta las 12.145 operaciones, así como de las realizadas sobre viviendas de segunda mano, que disminuyeron de manera más pronunciada, un 14%, hasta las 42.403 operaciones.

El 93,8% de las viviendas transmitidas por compraventa en septiembre fueron viviendas libres y el 6,2%, protegidas. En concreto, la compraventa de viviendas libres sumó 51.180 operaciones, un 12,8% menos que en septiembre de 2025, en tanto que la compraventa de viviendas protegidas se hundió un 21,6%, hasta un total de 3.368 transacciones.

En tasa intermensual (septiembre sobre agosto), la compraventa de viviendas se disparó un 10,6% tras aumentar tanto las operaciones sobre viviendas usadas (+9,3%) como las compraventas de viviendas nuevas (+15,4%).

En los nueve primeros meses del año, la compraventa de viviendas acumula un retroceso del 3,6%, con caídas del 3% en las operaciones sobre viviendas nuevas y del 3,8% sobre viviendas usadas.

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Contenido multimedia:

Gráficos de la evolución de la compraventa de viviendas

Url de descarga: https://www.epdata.es/datos/compra-venta-vivienda-mercado-in...