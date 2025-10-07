"Compromiso firme" del Estado con el tren Santander-Bilbao, pero Cantabria se lo pide "por escrito"

Su "expectativa" es que los nuevos cercanías comiencen a llegar en 2026 pero "es una empresa la que tiene un contrato que cumplir", dice Casares

El Gobierno de España ha ratificado este martes en la Mesa del Ferrocarril su "compromiso firme" con el proyecto íntegro del tren Santander-Bilbao, pero sin plazos concretos, salvo que se espera que sea antes de 2050, y priorizando las "actuaciones con más demanda".

Por su parte, el Ejecutivo regional (PP) le ha reclamado que lo haga "por escrito", si bien el delegado del Gobierno en Cantabria, el socialista Pedro Casares, no ha confirmado si se accederá a esta petición.

En declaraciones a los medios de comunicación en el marco de esta reunión, Casares ha insistido en el compromiso del actual Gobierno central con esta actuación --y lo ha contrapuesto con los anteriores del PP que no hicieron "nada" al respecto--, y ha corroborado que será por tramos.

El objetivo es "priorizar las actuaciones de más demanda" y garantizar que la obra sea "viable" y su financiación, y que, parte de ella, pueda ser con fondos europeos. Además, ha confirmado que este tren tendrá paradas en Laredo y Castro Urdiales.

Además, ha ratificado que antes de que acabe la semana el Ministerio de Transportes remitirá al Gobierno de Cantabria el estudio informativo sobre el proyecto "para que vea cuál es la envergadura" del mismo, la inversión y ese "compromiso firme de que lo vamos a hacer".

También Casares ha subrayado que el actual Gobierno central incluyó a Cantabria en el Corredor Atlántico, lo que permitiría que este tren Santander-Bilbao pueda tener fondos europeos.

NUEVOS CERCANÍAS

Otro principal asunto abordado en la Mesa del Ferrocarril ha sido el relativo a la llegada de los nuevos trenes de Cercanías que está fabricando la empresa CAF en Zaragoza.

Desde el Gobierno de Cantabria se ha reclamado que lleguen a la comunidad y estén en funcionamiento "en 2026" tal y como "se comprometieron" desde el Ejecutivo central.

"No vamos a estar de acuerdo en ninguna cosa que no sea cumplir con la palabra dada. La palabra de un político es sagrada y hay que cumplirla. Si no se cumple tenemos un problema", ha afirmado, en declaraciones, el consejero de Fomento, Roberto Media (PP).

Hasta el momento en que ha realizado sus declaraciones, y con la reunión aún por concluir, ha indicado que en la reunión no se ha aportado ninguna nueva información sobre la ejecución de dichos trenes y ha vuelto a reclamar visitar la fábrica de Zaragoza donde se están fabricando.

Sobre este asunto, Casares ha señalado que el "compromiso" del Gobierno de España era contratar esos trenes, que estén fabricados en 2026 y que las primeras unidades puedieran llegar a la comunidad ese mismo año y "paulatinamente" el resto hasta renovar toda la flota.

Según ha señalado, ese sigue siendo el "horizonte" y "la expectativa", si bien ha indicado que "es una empresa --CAF-- la que tiene un contrato que tiene que cumplir".

También ha insistido en que el "compromiso" del Gobierno de España es, "en cualquier caso", mantener la gratuidad de los cercanías hasta que lleguen todos los nuevos trenes. "Por tanto, somos los principales interesados en que cuanto antes empiecen a rodar esos trenes", ha apuntado.

El delegado del Gobierno ha resaltado que esta gratuidad, unida a las obras que se están ejecutando para mejorar la red, está permitiendo aumentar cada año el número de viajeros en la red, que ya han alcanzado los cinco millones al año.

En la reunión también se han abordado otras cuestiones, como la reciente aprobación por parte del Consejo de Ministros del convenio para el soterramiento de las vías de Camargo; el avance de del Torrelavega y también las primeras actuaciones previstas para el de Santander.

En relación a esta última actuación, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este martes el anuncio de licitación de Adif para la reordenación de los espacios en la estación de Santander, relativos al desvío y estación provisional de la red de ancho ibérico en la estación de la capital. El valor estimado del contrato de estas primeras obras de la integración ferroviaria es de 41,5 millones de euros (IVA incluido).

CORTES EN LA LÍNEA ASTILLERO-OREJO

Además, se ha informado de que las obras de ejecución del puente que va a cruzar la ría de Solía obligarán a un corte total de la línea entre Astillero y Orejo del 3 de noviembre al 19 de diciembre y del 12 de enero al 26 de febrero.

Renfe se ha comprometido a dar un transporte alternativo y a avisarlo en tiempo y forma, ha informado Media.