Concluye en sin avenencia en el ORECLA la reunión entre Prysmian y el comité, que mantiene la huelga el miércoles

Huelga Prysmian en foto de archivo - COMITÉ DE EMPRESA

SANTANDER 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La reunión en el Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales (ORECLA) entre la dirección de Prysmian y el comité de empresa ha concluido sin avenencia al no presentar la empresa ninguna mejora sobre la última oferta trasladada a la representación sindical, por lo que se mantiene la jornada de huelga convocada para este miércoles, 8 de julio.

La representación sindical ha lamentado que la compañía "haya desaprovechado una nueva oportunidad" para desbloquear la negociación del convenio colectivo, especialmente porque ambas partes ya están de acuerdo en los incrementos salariales para 2026 y 2027, y sólo hay discrepancias en 2025, según el comité.

"Hemos vuelto a poner sobre la mesa una propuesta que creemos que es la más equilibrada y beneficiosa para la mayoría de la plantilla, que es renunciar a la actualización salarial vinculada al IPC a cambio de igualar los pluses de turnicidad y nocturnidad de todos los trabajadores de producción", ha indicado el comité, que ha recordado que la plantilla se opuso a la última, en una proporción de dos cada tres trabajadores, si bien la actual es 0,5 puntos superior a la de hace una semana.

El comité de empresa ha subrayado que con esta propuesta pretenden igualar esos pluses para toda la plantilla, es decir, que el mayor porcentaje de ese incremento se dirija al grupo más amplio de trabajadores que menos cobran. Concretamente equivaldría a un 80% del 2,9%, que es el IPC del 2025 y, después, a mayor categoría salarial menor incremento, ha explicado.

"Sería más justo y también más económico para la empresa porque el gasto total sería equivalente a un incremento del 1,3% para toda la plantilla. En realidad nos separan poco más de 5.000 euros brutos al mes en una compañía con un beneficio récord en 2025 de 1.270 millones de euros netos. Resulta difícil de entender que una cantidad tan reducida siga impidiendo alcanzar un acuerdo", ha apuntado el presidente del comité, Ismael Vega.

Por ello, la convocatoria de huelga del miércoles se mantiene en pie a pesar de que la dirección de Prysmian haya vuelto a condicionar la continuidad de la negociación a la desconvocatoria de las movilizaciones.