Concluye la renovación integral del centro de salud José Barros de Maliaño tras una inversión de más de 1,2 millones

El consejero de Salud, César Pascual, y el alcalde de Camargo, Diego Movellán, visitan la finalización de las obras del centro de salud José Barros de Maliaño - GOBIERNO DE CANTABRIA

CAMARGO, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las obras de renovación integral del centro de salud José Barros de Muriedas (Camargo), que tiene cuatro décadas de antigüedad y fue el primero de Cantabria, han concluido tras una inversión de más de 1,2 millones de euros.

El consejero de Salud, César Pascual (PP), lo ha visitado este viernes, acompañado del alcalde de Camargo, Diego Movellán, para comprobar el resultado de los trabajos ejecutados y que han supuesto "grandes modificaciones".

Según ha indicado, el objetivo principal de la actuación ha sido mejorar el comportamiento energético del edificio.

En este sentido, Pascual ha indicado que los profesionales les han trasladado que ya notan la diferencia en este ámbito, sobre todo durante los episodios de calor que ha habido en la que el edificio ha mantenido una temperatura más agradable que en el exterior.

El consejero ha señalado que se trata de un "centro emblemático" ya que fue el primero que hubo en Cantabria y por ello se decidió que fuera el primero en acometerse esta actuación.

Así, es el primero en el que se concluyen las obras planificadas dentro del actual plan de modernización de infraestructuras sanitarias del Gobierno de Cantabria, que solo en centros de AtenciónvPrimaria prevé inversiones de más de 60 millones de euros.

DETALLE DE LAS OBRAS

El centro de salud José Barros de Maliaño inició su actividad en 1986 y tiene asignadas 14.680 cartillas, de las que el 10 por ciento corresponden a población pediátrica.

Trabajan en él más de una treintena de profesionales: once médicos, dos pediatras, ocho enfermeras de adultos y una de pediatría; un técnico de cuidados auxiliares en enfermería; un celador; dos trabajadores sociales (dos días a la semana cada uno); una matrona de lunes a viernes; dos fisioterapeutas, un psicólogo clínico un par de veces a la semana, y cinco auxiliares administrativos.

Las actuaciones llevadas a cabo, cofinanciadas con fondos europeos, han servido para llevar a cabo una rehabilitación integral del edificio, mejorando su eficiencia energética, confortabilidad y accesibilidad.

En concreto, ha supuesto la ejecución de una nueva fachada ventilada, la renovación de las cubiertas, la sustitución de todas las ventanas, la instalación de luces LED de alta eficiencia con sistemas de regulación del consumo o una instalación solar fotovoltaica para autocosnumo.

También se ha ampliado la rampa de acceso, se ha incorporado un lavabo para pacientes ostomizados y se han adecuado nuevos espacios asistenciales y administrativos y se ha llevado a cabo la renovación de distintas instalaciones del edifcioo.

La obra ha sido ejecutada por la empresa Ingeniería y Obra Civil. En concreto, 489.000 euros han sido financiados con cargo a fondos europeos y el resto, 745.418 euros, al presupuesto del Gobierno de Cantabria.

MOVELLÁN: "ERA UNA REIVINDICACIÓN HISTÓRICA"

Por su parte, el alcalde ha mostrado su satisfacción por la culminación de una actuación que era una "reivindicación histórica" de los camargueses, para quienes el José Barros es "mucho más que un edificio sanitario".

"Aquí han sido atendidas generaciones de vecinos y era imprescindible porel al día una instalaciones con más de cuatro décadas de historia para mejorar la atención que reciben los usuarios como las condiciones de trabajo de quienes les cuidan cada día", ha señalado.

Además, ha agradecido la paciencia demostrada por profesionales y usuarios porque "el resultado merece la pena".

En este sentido, el regidor ha anunciado que el Ayuntamiento impulsará en los próximo meses un reconocimiento público a los profesionales sanitarios del municipio a través de la iniciativa 'Camargo Cuida'.

SIGUIENTES ACTUACIONES

Tras la conclusión de las obras en el José Barros los siguientes centros de salud en terminar serán el de Nueva Montaña, Los Castros, en Santander, y ya "después de verano" el de Reinosa, También están en marcha las del de Cazoña.

Tras ellos, se llevará a cabo la remodelación integral del centro de salud Covadonga, en Torrelavega, cuyo proyecto está redactándose, y se actuará en el de Gama (Bárcena de Cicero), que se volverá a licitar ahora de nuevo con algunas modificaciones después de que ninguna empresa concurriera al primer proceso.

Se ejecutarán también reformas en el de Polanco, que está en fase previa de licitación; en el de Suances, que se va a encargar el proyecto; el de Medio Cudeyo, para el que ya hay uno con un presupuesto de unos 800.000 euros, o el relativo a la remodelación integral del centro de salud Covadonga, en Torrelavega, que está en redacción.

En total, el consejero ha cuantificado en más de 60 millones las actuaciones incluidas dentro del plan, solo en centros de Atención Primaria.

Y ha añadido que es algo en lo que se va a tener "que seguir avanzando" porque el estado de los centros de salud es "muy deficiente".

A estas actuaciones en centros de salud se suman otras, como el nuevo área de hospitalización de Sierrallana, que espera poder licitar antes de que acabe el año; la continuación de la reforma del hospital de Laredo, o el Hospital de Alta Resolución de Castro Urdiales.

También continúa pendiente el nuevo centro de salud de Castro Urdiales, para el que "no se puede encargar el proyecto hasta que el Ayuntamiento entregue la parcela".

DESPRENDIMIENTOS EN EL CENTRO DE SALUD DE ISABEL II

Por otra parte, Pascual también ha sido cuestionado por el desprendimiento ocurrido el jueves de varios ladrillos de la fachada del edificio de la Seguridad Social que acoge el centro de salud de Isabel II, en Santander.

Pascual ha explicado que los daños registrados son "muy pequeños" porque han sido "cuatro ladrillos" los que se han desprendidos y ha sido más el "susto" que ha provocado entre la ciudadanía al caer sobre la acera que la importancia en sí.

Sí que ha sido una "sorpresa" este desprendimiento porque, "en principio, "el edificio no estaba mal". Sí que el SCS abordará este tema con la Seguridad Social, propietaria del edificio.