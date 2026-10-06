Concluyen las dos primeras fases del acondicionamiento de la residencia del CEAR de Vela de Santander

El Consejero De Cultura, Turismo Y Deporte, Luis Martínez Abad, Visita Las Instalaciones Del CEAR De Vela Príncipe Felipe - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Deporte, Luis Martínez Abad, ha visitado las obras de acondicionamiento realizadas en el Centro Especializado de Alto Rendimiento (CEAR) de Vela de Santander, unas actuaciones destinadas a mejorar las condiciones de alojamiento y convivencia de los deportistas que utilizan estas instalaciones de referencia nacional.

Durante la visita, Martínez Abad, junto con el director general de la Real Federación Española de Vela (RFEV), Pablo Barrio; el director de Preparación Olímpica, Xisco Gil; el director del CEAR, Alejandro Aranzueque, y la directora de Deporte, Susana Ruiz, ha podido comprobar el resultado de las obras ya ejecutadas en el centro, correspondientes a las fases 1 y 2, y que han sido llevadas a cabo gracias a la financiación del Consejo Superior de Deportes (CSD).

Según ha informado el Gobierno, la visita se ha centrado en mostrar la profunda remodelación acometida en la residencia -que incluye la modernización de las 15 habitaciones y los espacios comunes, como el salón y la sala de reuniones-, así como la sustitución de las cristaleras de la fachada oeste y el acabado del nuevo frente interno del edificio.

El plan de modernización contempla próximas fases en las que se remodelarán los vestuarios y la cocina, además de ampliar el gimnasio y adecentar el pavimento del hangar, entre otras actuaciones previstas.

El consejero ha subrayado la importancia de seguir invirtiendo en infraestructuras deportivas que permitan a Cantabria "consolidarse como un referente en la organización de eventos y en la preparación de deportistas de alto nivel".

"Contar con instalaciones modernas, seguras y adaptadas a las necesidades actuales de los deportistas es fundamental para seguir impulsando el deporte de alto rendimiento. Estas mejoras contribuyen a ofrecer unas mejores condiciones de estancia y entrenamiento a quienes eligen Cantabria para desarrollar su actividad deportiva", ha señalado Martínez Abad.

El Ejecutivo ha destacado que este encuentro institucional cobra especial relevancia de cara a la consolidación del CEAR como la base fija del equipo 2032, el bloque que trabaja con vistas a los siguientes ciclos olímpicos.

El Gobierno cántabro valora muy positivamente la importancia del proyecto, ya que la instalación puede hospedar a 48 deportistas, con el consiguiente impacto socioeconómico que ello supone para la región.

El titular de Deporte ha destacado además la "estrecha colaboración institucional" para mantener y mejorar unas instalaciones que representan un activo estratégico para el desarrollo de la vela y del deporte de competición.

Además, ha reafirmado su sintonía y su compromiso conjunto para "consolidar al CEAR Príncipe Felipe como una infraestructura de referencia internacional, erigiéndose como un auténtico polo de atracción de talento nacional e internacional como base de entrenamiento para el deporte de la vela".

El CEAR de Vela de Santander, perteneciente a la Federación Española de Vela, es una de las principales instalaciones especializadas de España para la preparación de regatistas y equipos de competición, acogiendo concentraciones, programas de tecnificación y actividades vinculadas al alto rendimiento deportivo durante todo el año.