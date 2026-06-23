El Concurso de Salto Internacional Heras Cantabria Infinita se celebrará del 26 al 28, con más de un centenar de jinetes

Presentación del Concurso de Salto Internacional Heras Cantabria Infinita. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de jinetes y amazonas provenientes de 14 países y más de 200 caballos participarán en la quinta edición del Concurso de Salto Internacional CSI2* Heras Cantabria Infinita, uno de los principales eventos ecuestres del norte de España, se celebrará del 26 al 28 de junio en las instalaciones del centro hípico Heras Horses & Events.

La cita, que cuenta con el apoyo de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, a través de la empresa pública Cantur, es el único concurso internacional de salto que se celebra en la comunidad autónoma.

Durante las tres jornadas se repartirán 80.000 euros en premios. Destacan las dos pruebas puntuables para el ranking internacional de la Federación Ecuestre Internacional y el Gran Premio Cantabria Infinita, que se disputará el domingo 28 y coronará al vencedor absoluto del concurso.

Así se ha dado a conocer en un acto celebrado en el Mirador de Peña Cabarga y en el que han participado la directora general de Cantur, Inés Mier; el presidente del Comité Organizador, Federico Cobo Casal; y el presidente de la Federación Cántabra Hípica, Roberto Laherran, junto con el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Medio Cudeyo, Héctor Porras, y el jinete profesional Kevin González.

La directora general de Cantur ha subrayado el "valor estratégico" de esta competición para la proyección exterior de Cantabria y su contribución a la desestacionalización turística.

Asimismo, ha felicitado a la organización por la consolidación del evento, del que ha destacado su "crecimiento en prestigio" y su capacidad para atraer a deportistas de diferentes países, generando un "importante" retorno para el sector hostelero y turístico de la región.

Por su parte, el presidente del Comité Organizador ha señalado que el concurso ha ido "creciendo exponencialmente" año tras año y que, en esta edición, se añadirán aspectos culturales al evento.

Así, habrá un mercadillo de productos locales, música en directo al final de cada jornada y oferta gastronómica a disposición de los asistentes.

Igualmente, la organización colaborará con el programa Mujer Global, impulsado por la Fundación Real Racing Club y orientado a la igualdad de oportunidades.

También ha animado a asistir al espectáculo Jump & Drive, uno de los momentos más esperados del concurso, que combinará salto ecuestre con conducción acrobática el sábado por la tarde.

Por su parte, el presidente de la Federación Cántabra Hípica ha afirmado que este es el "concurso estrella" de los federados y ha destacado la labor del centro hípico de Heras, que mantiene un amplio calendario de competiciones a lo largo de todo el año, colocándose como "uno de los mejores centros de España".

La entrada para asistir al Concurso de Salto Internacional CSI2* Heras Cantabria Infinita será gratuita durante las tres jornadas, ha indicado el Ejecutivo autonómico en nota de prensa.