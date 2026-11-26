Acusado de abuso sexual a la hija de su pareja cuando tenía ocho años, en el juicio contra él, en el que ha habido conformidad y ha aceptado dos años de prisión - EUROPA PRESS

SANTANDER, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a dos años de cárcel al acusado de abusar sexualmente de la hija de su pareja cuando era menor de edad. Además, durante tres años no podrá comunicarse con ella ni tampoco acercarse a menos de 300 metros.

El hombre, que antes del juicio se enfrentaba a nueve años de prisión que pedía para él la Fiscalía cinco de alejamiento, se ha mostrado de acuerdo con las penas pactadas entre las acusaciones -pública y particular- y la defensa, y la vista, prevista este jueves en la Sección Primera de la AP, no se ha celebrado dada la conformidad entre las partes.

Han apreciado las atenuantes de dilaciones indebidas, por la "tardanza excesiva" en interponerse la denuncia, y de reparación del daño también, al haber abonado el implicado los 2.000 euros de indemnización reclamados por las secuelas psicológicas (cuantía que inicialmente ascendía a más de 6.500 euros) y renunciar la perjudicada a ejercer acciones civiles. Ambas atenuantes han sido aplicadas por la Sala en el fallo y ha decretado la firmeza del mismo, al comprometerse las partes a no recurrirlo.

Así, el procesado ha sido condenado por un delito de abuso sexual (no continuado, como se interesaba antes del plenario) y el tribunal ha acordado además la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad durante cuatro años, extremo condicionado a que no cometa delito alguno en ese periodo.

Según el escrito modificado por el fiscal y aceptado por la abogada de la denunciante y por el letrado defensor, los hechos enjuiciados sucedieron en fecha no determinada entre 2007 y 2008, cuando la menor tenía entre siete y ocho años.

Ocurrieron cuando estaban en la cama el procesado, su pareja y los hijos de ella, y él metió la mano dentro de la ropa de la niña y le introdujo también los dedos en los genitales. Frente a este episodio, no se ha considerado acreditado uno similar anterior por el que también había sido acusado, cuando la menor tenía cuatro años .