Conduce bebido, se sale de la vía y choca contra tres coches en Santander

Archivo - Agente Policía Local de Santander - NACHO CUBERO - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Santander ha interceptado a un conductor con el triple de alcohol del permitido tras haberse salido de la vía y haber colisionado contra tres vehículos que estaban aparcados en la calle Castilla.

El suceso se produjo sobre las 00.40 horas del sábado en la citada calle santanderina.

La Policía Local recibió en su sala un aviso comunicando que este conductor, de 29 años, circulaba con su turismo y se había salido de la vía y había colisionado contra los citados vehículos.

Tras interceptarle, le solicitaron la realización de la prueba de la alcoholemia, que resultó positiva, superando en más del triple la tasa permitida, por lo que se instruyeron diligencias judiciales contra él como investigado no detenido por un supuesto delito contra la seguridad vial. El vehículo fue retirado por una grúa urbana al depósito municipal de Ojaiz.

Por otra parte, durante el fin de semana dos conductores fueron sorprendidos por la Policía Local circulando sin carné.

Al primero de ellos, un hombre de 35 años, los agentes le dieron el alto sobre las 22.00 horas del viernes en la calle Félix Rodríguez al observarle circulando de forma irregular.

Una vez identificado, se comprobó que tenía en vigor una suspensión temporal del permiso de conducción dictada por el Juzgado de lo Penal Número 4 de Santander, por lo que se instruyeron diligencias judiciales como investigado no detenido por un supuesto delito contra la seguridad vial y su vehículo fue llevado al depósito municipal.

Horas después, a las 00.15 horas del sábado, en la calle Corbanera, agentes de la Policía Local pidieron la documentación al conductor de un turismo, un hombre de 26 años, que momentos antes fue sorprendido infringiendo las normas de circulación.

Fruto de las labores de identificación, se comprobó que le constaba ya cumplida una pérdida de vigencia del permiso de conducir al haber perdido todos los puntos y no haber procedido a recuperarlo.

También contra él los agentes instruyeron diligencias judiciales como investigado por un supuesto delito contra la seguridad vial y su coche fue retirado al depósito de Ojaiz.

Por otro lado, la Policía Local ha contabilizado en los últimos días tres accidentes de tráfico con cuatro heridos.

Uno de ellos fue un motorista de 63 años que resultó herido el viernes a mediodía en una colisión con un turismo en la calle Calderón de la Barca. Fue atendido por una ambulancia en el mismo lugar del accidente.

Ya el sábado, sobre las 13.20 horas, hubo una colisión por alcance en la Avenida de Parayas con tres turismos implicados, resultando herida la conductora de uno de ellos, una mujer de 25 años, que fue llevada en ambulancia al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

Y el domingo por la noche, sobre las 22.30 horas, un turismo se salió de la vía en la calle Vicente Trueba y chocó contra un muro, resultando herido el conductor del vehículo, un hombre de 51 años, y una mujer de 61 que iba de pasajera. Ambos fueron llevados a Valdecilla para ser tratados de sus lesiones.

OTRAS INTERVENCIONES

Además, durante el fin de semana, la Policía Local denunció a once personas por beber en la calle y a los responsables de dos viviendas por molestar al vecindario con fiestas.

También cuatro personas que se encontraban en la calle fueron denunciadas por molestias de cánticos y palmas en tono elevado, alterando con ello la convivencia ciudadana.

A ello se unen las cinco denuncias contra negocios de hostelería por incumplimientos de la normativa relacionados como exceso de aforo, música alta, no presentación de la licencia o incumplimiento de las condiciones de ésta.