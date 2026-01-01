Un conductor de 18 quintuplica la alcoholemia tras chocar con una señal y un hidrante y volcar en Santander

Archivo - Policía de Santander - NACHO CUBERO-EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un conductor de 18 años ha multiplicado por cinco la tasa de alcohol permitida tras sufrir un accidente a primera hora de esta mañana en Santander, a las 6.25 en la calle Ernest Lluch.

El turismo se ha salido de la vía y tras colisionar contra una señal vertical y un hidrante situados en la acera, se ha subido a una bionda (barrera metálica de protección) que separa la calzada de la acera y ha terminado volcado sobre la calzada.

Se han producido daños materiales y ha resultado herido el automovilista, un conductor 'novel', que ha sido trasladado en ambulancia del 061 hasta el Hospital Valdecilla.

Agentes de Atestados de la Policía Local solicitaron la prueba de la alcoholemia al implicado y resultó positiva, al superar en más de cinco veces la tasa permitida a quien tiene menos de un año de carné de conducir.

Así, instruyeron diligencias judiciales contra él, en calidad de investigado no detenido, por un supuesto delito contra la seguridad vial, concretamente por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

En el lugar se personó también una dotación de Bomberos Municipales, para retornar a su posición natural el vehículo, que fue retirado por una grúa al depósito de Ojaiz.