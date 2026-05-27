Un conductor implicado en un accidente en Santander da positivo en cocaína, opiáceos y THC

Archivo - Vehículo de la Policía Local de Santander
Archivo - Vehículo de la Policía Local de Santander - NACHO CUBERO-EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press Cantabria
Publicado: miércoles, 27 mayo 2026 10:10
Seguir en

SANTANDER 27 May. (EUROPA PRESS) -

Un conductor implicado en un accidente de circulación este martes en Santander ha dado positivo en cocaína, opiáceos y THC.

Sobre las 20.55 horas, en la calle Joaquín Salas, miembros de la Policía Local solicitaron realizar la prueba de estupefacientes al conductor de un turismo, de 39 años, quien poco antes se había visto implicado en un accidente de circulación.

El test resultó positivo en cocaína, opiáceos y THC, por lo que se procedió a incoar expediente administrativo y el vehículo fue retirado por una grúa al Depósito Municipal de Ojaiz.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado