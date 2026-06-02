El conductor de un turismo positivo en drogas se sale de la vía y vuelca en San Fernando - EUROPA PRESS

SANTANDER 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conductor de un turismo que dio positivo en drogas se salió de la vía cuando circulaba este lunes por la calle San Fernando de Santander y volcó, causando daños tanto al vehículo como a la propiedad municipal.

Los hechos sucedieron poco después de las 15 horas, a la altura del túnel de la calle Burgos, y el accidente movilizó a Policía Local y Nacional, bomberos de Santander y una ambulancia.

Los agentes solicitaron al conductor, de 50 años, realizar la prueba de sustancias estupefacientes que resultó positiva en THC y opiáceos, por lo que incoaron expediente administrativo. El vehículo fue retirado por una grúa urbana al Depósito Municipal de Ojaiz.