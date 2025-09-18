Una conductora positiva en drogas choca contra un bolardo y una farola en Santander

Archivo - Policía Local de Santander - NACHO CUBERO - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una conductora de 50 años, que dio positivo en drogas, ha chocado contra un bolardo y una farola este miércoles en Santander.

Los hechos sucedieron sobre las 9.15 horas en el Paseo Canalejas, cuando el turismo que conducía se salió de la vía y colisionó contra un bolardo y una farola del alumbrado público, ocasionándose daños materiales.

La Policía Local le solicitó realizar la prueba de sustancias estupefacientes, que resultó positiva en cocaína, THC y anfetaminas.

Por estos hechos, se han instruido diligencias judiciales contra la implicada, en calidad de investigada no detenida, por un supuesto delito contra la seguridad vial, concretamente por conducir bajo la influencia de sustancias estupefacientes.

En transcurso de la actuación, los agentes se incautaron de una navaja que llevaba la mujer.