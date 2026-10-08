Confinados los vecinos de un edificio de la calle Leopoldo Pardo por un incendio en un taller de coches - EUROPA PRESS

SANTANDER 8 Oct. (EUROPA PRESS) - Los bomberos de Santander están tratando de sofocar el incendio que se ha producido un vehículo eléctrico que estaba dentro de un garaje de Guppy en la calle Leopoldo Pardo, en la zona de Marqués de la Hermida. El local se encuentra en los bajos del número 7 de la citada vía y los vecinos de este inmueble de cinco plantas han sido confinados por precaución, han informado a Europa Press fuentes de la Policía Local, que no tienen constancia de que se hayan producido heridos.

El edificio afectado se ubica en la parte trasera del colegio Arce Bodega, al que a estas horas no han entrado los alumnos, también como medida preventiva.

Según han indicado las citadas fuentes, el incendio se puede haber producido mientras se cargaba un vehículo eléctrico en el taller de Guppy, y los bomberos están teniendo dificultades para sofocarlo.

El incendio ha originado una intensa humareda negra, visible desde gran distancia.

El 112 ha recibido el aviso las 8.40 horas y ha movilizado a los bomberos de Santander, al servicio de urgencias sanitarias 061, y a la Policía Local y Nacional.