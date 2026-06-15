El Congreso Internacional de Acede reflexiona en la Universidad de Cantabria sobre los desafíos que plantea la IA - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SANTANDER, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Congreso Internacional de la Asociación Científica de Economía y Dirección de Empresas (ACEDE) reflexiona en la Universidad de Cantabria sobre los retos y desafíos que plantea la Inteligencia Artificial (IA) en todos los ámbitos de la sociedad

Así lo ha explicado, en un comunicado, la Delegación del Gobierno en Cantabria, tras la intervención del delegado, Pedro Casares, en la inauguración de la trigésimo quinta edición de este congreso.

Casares ha considerado que el "potencial" de la IA sólo podrá desplegarse de forma plena con "una gobernanza sólida, transparente y centrada en las personas".

En esta misma línea, ha destacado que el Gobierno de España ha asumido "el reto" de garantizar el uso ético de la IA y lo ha hecho de "forma muy clara" con el objetivo de "situar la tecnología al servicio del progreso económico y del bienestar de nuestra ciudadanía".

El delegado ha recordado que el Ejecutivo nacional ha impulsado una Estrategia Integral de Inteligencia Artificial, siendo "pioneros" en la creación de la Agencia Española de Supervisión de la IA.

"Estamos impulsando programas para acelerar la digitalización de nuestras empresas, fomentar el emprendimiento y revolucionando el clima de negocios con leyes como Crea y Crece, la Ley de Startups o la Ley de Segunda Oportunidad", ha añadido.

A juicio de Casares, estas iniciativas del Gobierno de España buscan que el país cuente con una economía "más competitiva y preparada para afrontar los desafíos del siglo XXI", aunque cree que "ninguna política pública será suficiente sin el compromiso del mundo académico y del sector empresarial".

Por eso, ha reconocido la importancia de hacer este tipo de congresos, ya que ofrece un "espacio de rigor científico, académico, de reflexión y crítica y permite también conocer los últimos avances de nuestro tiempo.

Finalmente, Casares ha apuntado que la IA es "una cuestión estratégica que está marcando ya el presente y el futuro de la economía, las empresas y las vidas" de las personas, al tiempo que "está revolucionando la forma en la que vivimos, producimos, consumimos, investigamos y tomamos decisiones".