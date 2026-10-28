La consejera de Deporte recibe a más de una treintena de deportistas con destacados éxitos nacionales e internacionales

La consejera de Deporte, Tamara González, recibe a más de una treintena de deportistas con destacados éxitos nacionales e internacionales - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Deporte, Tamara González, ha recibido en el Palacio de Festivales de Cantabria a más de una treintena de deportistas cántabros que han cosechado importantes éxitos durante la presente temporada, en campeonatos nacionales e internacionales de golf, hípica, kickboxing, natación, patinaje artístico y voleibol.

Durante el encuentro, y acompañada por la directora general de Deporte, Susana Ruiz, la consejera ha felicitado a los deportistas y ha mostrado su satisfacción porque uno de los primeros actos que acude en su nueva responsabilidad --tomó posesión este martes-- sea una convocatoria que reúne a gente "que sabe lo que es el esfuerzo, el sufrimiento y el sacrificio".

Para González, todos estos deportistas comparten un mismo idioma, "el lenguaje del esfuerzo, de la disciplina y de la superación personal". "Ese espíritu de lucha no es solo para el campo, la pista, la piscina o el pabellón: es un motor que os va a acompañar durante toda vuestra vida", ha dicho.

La nueva titular de Deporte ha destacado que los logros deportivos son siempre el resultado de un esfuerzo colectivo, en el que juegan un papel fundamental entrenadores, fisioterapeutas, compañeros y familias.

En este sentido, ha subrayado que el deporte enseña valores como la confianza, la solidaridad y el trabajo en equipo, al demostrar que "la fuerza de un grupo unido por un mismo propósito supera cualquier talento individual".

Asimismo, ha señalado que la práctica deportiva fomenta principios esenciales para la convivencia, como el respeto al rival, la empatía, la lealtad y el cumplimiento de las reglas, valores que contribuyen a "formar mejores ciudadanos y profesionales".

También ha animado a los deportistas más jóvenes a mantener viva su pasión por el deporte pese a los sacrificios que exige, y ha recordado la importancia de disfrutar del proceso tanto como de los éxitos.

Además, les ha instado a entender las victorias como el fruto del esfuerzo y las derrotas como oportunidades de aprendizaje y crecimiento.

Finalmente, ha trasladado su reconocimiento a los deportistas con mayor experiencia, "referentes para las nuevas generaciones, al demostrar con su ejemplo que la constancia y el amor por el deporte son las auténticas claves del éxito".

NÓMINA DE DEPORTISTAS

En la modalidad de golf, ha asistido Ismael Mateo campeón de España cadete y sub-16 masculino de Pitch & Putt en el campeonato celebrado los días 7 y 8 de agosto en A Coruña. Además, estaba Elsa Gil, subcampeona de España sub-16 de Pitch & Putt.

En cuanto a hípica, han estado presentes los deportistas participantes en el Campeonato del Mundo de TREC celebrado en Barcelona en septiembre, Nuria Cagigas y Celia Outeda, quienes lograron la medalla de oro en categoría júnior, y Darío Pila y Paula Castillo, medalla de plata por equipos en la categoría de jóvenes jinetes.

También han acudido a este encuentro con la consejera Dalriada Alonso, medalla de bronce individual; Ahinara Ortiz, campeona de España individual en categoría 1 y oro por equipos; Darío Pila, plata individual en categoría 2; y el equipo formado por Ahinara Ortiz, Celia Outeda, Nuria Cagigas y Paula San Miguel, que se alzó con la medalla de oro por equipos en categoría 1. Todos ellos han tomado parte en el XXXII Campeonato de España de TREC disputado en Tordesillas.

UNA NUTRIDA REPRESENTACIÓN DE DEPORTISTAS DE KICKBOXING

Además, ha acudido una nutrida representación de deportistas de kickboxing que han conseguido importantes triunfos en distintos campeonatos.

Chiara Ferrari, campeona del mundo júnior de Kicklight (-50 kg) en Jesolo (Italia), además de campeona de España júnior de Kicklight y subcampeona nacional de Point Fighting. También han sido reconocidos Yamil Ndaw, campeón de España júnior de K1-Light (-74 kg) y medallista de bronce en Kicklight; Zahira García y Joaquín Burruchaga, subcampeones de España en sus respectivas categorías; así como los terceros clasificados nacionales Isabela Burruchaga, Daniel Carnero y Valeria Bruña.

En categoría sénior y máster, han asistido los campeones de España David González, Mikel López, Eduardo Valdor y Rubén Prieto. Asimismo, se ha felicitado a los subcampeones Ainara Lamelas y Eduardo Sainz, y a los deportistas que lograron medallas de bronce: David González, Noive Rodríguez y Sevy Sebastián Montes.

En natación, la consejera ha reconocido a Daniel Iglesias, campeón regional de larga distancia en aguas abiertas, que además firmó una sobresaliente actuación en los XI Juegos Europeos de Policías y Bomberos, donde consiguió tres medallas de oro en las pruebas de 50, 100 y 200 metros braza.

En representación de voleibol, se ha reconocido al Club Voleibol Astillero, cuyos equipos alevines protagonizaron un magnífico Campeonato de España celebrado en Valladolid. El conjunto masculino logró el título de subcampeón de España, con los jugadores Sebastián Arboleda, Abel Migoya, Jorge Alonso, Martín Sota y Julio Enrique Quero.

Por su parte, las integrantes del equipo femenino Lucía Agüero, Eva Sainz, Adriana Álvarez, Ariana Sánchez, Victoria Trueba y Deva Moraleja también recibieron el reconocimiento por su destacada participación en el campeonato nacional.

Igualmente han sido reconocidos India González, bicampeona de mundo junior de patinaje artístico en modalidad InLine, y el campeón del mundo de Ajedrez Sub17, Daniel Tabuenca.