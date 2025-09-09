La consejera destaca la trayectoria "sólida y ligada a las personas" de la nueva directora general de Juventud

Toma de posesión de Blanca Fernández como directora general de Juventud - GOBIERNO DE CANTABRIA

Gómez del Río preside la toma de posesión de Blanca Fernández

SANTANDER, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Begoña Gómez del Río, ha destacado "la trayectoria profesional sólida y profundamente ligada a las personas" de Blanca Fernández, que ha tomado posesión este lunes como nueva directora general de Juventud, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado.

Una trayectoria que la consejera ha vinculado con la defensa de la infancia y la adolescencia, indicando que al puesto llega "una mujer trabajadora, activa y dinámica", que "transmite confianza, cercanía y optimismo".

"Ha dedicado su vida laboral a acompañar, proteger y dar nuevas oportunidades a quienes más lo necesita", ha comentado.

Como tareas a desarrollar desde la Dirección General, Gómez del Río ha apuntado "retos de una juventud que pide voz y oportunidades, de una cooperación al desarrollo que exige tender la mano más allá de nuestras fronteras, y de un voluntariado que merece ser reconocido y fortalecido".

La consejera también ha tenido palabras de agradecimiento para el anterior director general, Joaquín Rueda, considerando "un éxito" su labor, marcada por la Ley de Juventud y el impulso de la ley de voluntariado.

Blanca Fernández González (Santander, 1975) es diplomada en Magisterio, Especialidad Audición y Lenguaje, y en Educación Social por la Universidad de Oviedo y Máster en Protección a la Infancia y a la Adolescencia por la Universidad de Cantabria.

Desde febrero de 2025 ha desempeñado las funciones de directora del Centro de Accesibilidad, Atención y Cuidados en el Domicilio (CADOS) del Instituto Cántabro de Servicios Sociales.

Previamente ha trabajado en la Sección de Medidas Judiciales del Gobierno de Cantabria, supervisando las medidas judiciales susceptibles a menores de edad y los seguimientos de los Menores Extranjeros No Acompañados tutelados por el Ejecutivo regional.

También ha prestado servicios como técnica especializada en infancia en el Programa de Acogimiento Familiar, en el Programa de Intervención Familiar y en el Servicio de Atención a la Infancia, Adolescencia y Familia del Gobierno de Cantabria, al que se incorporó en el año 2007.