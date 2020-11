Consejera de Economía a PP y Vox: La obstrucción política solo conduce a un inmovilismo lesivo y a la frustración

Insiste en que la mano del Ejecutivo a negociar las cuentas "sigue tendida para quien la quiera coger"

La consejera de Economía y Hacienda, la socialista María Sánchez, ha censurado las enmiendas a la totalidad presentadas por PP y Vox al proyecto de Presupuestos Generales de Cantabria para 2021 y ha advertido a estos partidos que "la obstrucción política" y "los vetos cruzados solo conducen a un inmovilismo lesivo y a una frustración" que, a su juicio, en este momento la comunidad autónoma "no se puede permitir".

Sánchez cree que PP y Vox, con sus enmiendas a la totalidad, que intentan dificultar la tramitación de los PGC, según ha dicho, muestran una "grave falta de comprensión del momento tan excepcional que vive Cantabria" y ha insistido en que la mano del Ejecutivo PRC-PSOE "sigue tendida para quien la quiera coger".

"Si no es ahora, con una pandemia que nos ha sumido en la peor crisis sanitaria, económica y social que recordarmos, ¿Cuándo vamos a ser capaces de alcanzar un acuerdo?", se ha preguntado la consejera durante su intervención durante el debate de las enmiendas a la totalidad de PP y Vox que se celebra este miércoles en el Pleno del Parlamento de Cantabria.

En contraposición a PP y Vox, la consejera ha opinado que Cs, también en la oposición, sí ha sabido entender este momento excepcional y se ha sentado a negociar con el Gobierno y con los partidos que lo sustentan, PRC y PSOE, llegando en algunos puntos a acuerdos, una actitud que Sánchez ha agradecido.

LA CONSEJERA PIDE "POLÍTICA CON MAYÚSCULAS"

La consejera ha hecho un llamamiento a todos los partidos a "intentar hacer política con mayúsculas" que, según ha dicho, es la que resulta "útil", "la que levanta la mirada de la lucha partidaria, sirve al interés general y es capaz de escuchar y argumentar desde la lógica y natural discrepancia de la pluralidad democrática".

Sánchez entiende que puede que haya algunos grupos que "no compartan parte del contenido" de este proyecto de Presupuestos o la "orientación de algunas de las políticas", pero "no cree que nadie" pueda "dudar de la imperiosa necesidad de contar con un presupuesto "adaptado a la realidad que vivimos".

La consejera ha insistido en la voluntad de diálogo del Gobierno sobre estos PGE y ha afirmado que el Ejecutivo "no va a renunciar al diálogo para llegar a acuerdos que beneficien a la mayoría".

Para lograrlo, la consejera cree que los partidos deben "dejar a un lado" las cuestiones que les separan y "centrarse en lo que les une y es urgente: la salida de la crisis y el impulso necesario para proyectar lo mejor para Cantabria".

UNOS PRESUPUESTOS PARA "LA ESPERANZA"

Sánchez ha vuelto a exponer las principales características del proyecto de PGE para 2021, que asciende a 3.076 millones de euros, un 6,6% más que el de 2020 y es, según ha vuelto a defender, "expansivo" y centrado en reforzar el Estado de Bienestar y la reactivación de la economía para salir de la crisis "sin dejar a nadie atrás".

Este Presupuesto, cuyo límite de gasto financiero asciende a 2.643 millones (un 7,5% más), destina el 65,6% de sus recursos a gasto social, en el que la sanidad, la educación y los servicios sociales tienen la mayor parte del peso.

También considera que estos Presupuestos contribuirán a la reactivación económica.

Según ha reivindicado, estos Presupuestos "buscan aportar certeza y ofrecer confianza" en un momento, como el actual, de "grandes incertidumbres".

También, en su opinión, aportan "la esperanza necesaria para tener claro" que se va a salir de la crisis "lo antes" y "mejor" posible, con unas cuentas que proyectan las bases de "un crecimiento firme, equitativos" y "avanzan en la necesaria modernización del sistema productivo" y crean "más cohesión social" frente a la "amenaza" de la desigualdad.

Para Sánchez, "todo el mundo puede verse reflejado en estas cuentas" puesto que son "extraordinarias" en sus cifras --nunca antes un Presupuesto había alcanzado esas cantidades-- "para un momento extraordinario".

"Me gustaría que no dificultaran la tramitación de estas cuentas para que nuestros conciudadanos vean que la política también aporta su granito de arena para una pronta recuperación en Cantabria, que tiene como condición no dejar a nadie atrás", ha defendido Sánchez, que ha insistido en que estos Presupuestos son una "oportunidad" no solo para "remontar" la crisis sino "construir" una "Cantabria mejor" para las siguientes generaciones.

Las enmiendas a la totalidad de PP y Vox no tienen visos de prosperar dado que PRC y PSOE, los partidos que sustentan al Gobierno en el Parlamento, tienen mayoría absoluta.