El Consejo de Autonomía Personal de Santander presenta el Plan municipal para lograr una ciudad accesible e inclusiva

Consejo de Autonomía Personal de Santander. - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Autonomía Personal ha celebrado este martes una reunión para presentar el IV Plan de Autonomía Personal, que tiene como objetivo conseguir una ciudad "más accesible, inclusiva y para todas las personas".

Así lo ha asegurado la concejala del área, Zulema Gancedo, que ha presidido la reunión en la que se ha presentado la hoja de ruta con la que el Ayuntamiento de Santander reafirma su compromiso de construir una ciudad "pensada para todos, donde cada ciudadano pueda participar plenamente en la vida urbana de forma autónoma, segura y en igualdad de condiciones".

En un comunicado, el Consistorio ha subrayado que el Plan, que guiará las actuaciones entre 2027 y 2030, se organiza en cinco ejes estratégicos, además de en una serie de medidas transversales.

Estos ejes cuentan con objetivos claros, actuaciones concretas y un sistema de indicadores que permitirá comprobar el avance año tras año hasta finalizar el período en el año 2030.

El primer eje se centra en cómo se organiza internamente en el Ayuntamiento. Con él, se buscará definir quién coordina el Plan, designar personas responsables de accesibilidad en cada área municipal, integrar criterios accesibles en los contratos y compras públicas, y mantener una vía de diálogo constante con las entidades sociales y las personas usuarias. También incluye formar de manera continua a los empleados municipales.

El eje 2 aborda el espacio público. Se seguirán detectando y eliminando barreras en calles, plazas, mejorando los itinerarios peatonales, revisando y optimizando las plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida, adaptando el mobiliario urbano para que no suponga un obstáculo, e instalando más baños públicos accesibles.

En el tercer eje el foco se pone en la movilidad. La idea es garantizar que los autobuses urbanos y sus rampas funcionen, mejorar la información sonora a bordo, revisar la accesibilidad en las paradas de autobús y asegurar que los trayectos que llevan hasta ellas estén libres de obstáculos, facilitando una conexión segura y cómoda.

Después, el eje 4 busca que los edificios del Ayuntamiento sean 100% accesibles. Se revisarán entradas, rampas, ascensores y aseos adaptados, se mejorarán los mostradores de atención ciudadana incorporando sistemas de apoyo auditivo, se simplificarán trámites y garantizará el acceso adecuado para aquellas personas que utilicen animales de asistencia.

El Plan se cerrará con el quinto eje, dedicado a la comunicación porque la información municipal "debe ser clara y comprensible". Además, se mejorará la accesibilidad de la página web, aplicaciones y redes sociales.

Además de los 5 ejes, el Plan incluye actuaciones transversales que cruzan toda la actividad municipal. Se impulsará la participación directa de las personas con discapacidad, se mantendrán iniciativas de sensibilización tan exitosas como el 'Concurso Soy Capazitado' y se promoverá la accesibilidad en el ámbito del ocio, la cultura, el deporte y el empleo inclusivo.

"Queremos una ciudad más fácil de recorrer, más segura, más intuitiva y con un transporte y unos edificios municipales totalmente adaptados. Buscamos fomentar la autonomía personal y la vida independiente, asegurando que cualquier vecino pueda realizar sus gestiones y disfrutar de Santander sin barreras", ha destacado Gancedo.

COMISIÓN TÉCNICA TRANSVERSAL.

Además, durante la reunión, se ha informado sobre la creación de la Comisión Técnica Transversal de Autonomía Personal y Accesibilidad, un espacio de coordinación, colaboración y trabajo conjunto entre las diferentes áreas municipales para garantizar la igualdad de oportunidades, el ejercicio efectivo de los derechos y la participación de todas las personas en la vida comunitaria.

Con esta mesa técnica se pretende superar una visión sectorial de estas materias y avanzar hacia una responsabilidad compartida en la que cada departamento y área municipal integre los principios de igualdad de oportunidades y de no discriminación hacia las personas con discapacidad en el ejercicio de sus propias competencias.

La comisión no se limitará a la eliminación de barreras arquitectónicas, sino que comprenderá también la accesibilidad sensorial, cognitiva, comunicativa y digital, así como las condiciones de acceso y utilización de los servicios y procedimientos administrativos.

Y es que, según el Consistorio, una persona puede acceder físicamente a un edificio municipal y, sin embargo, encontrar dificultades para comprender la información, realizar un trámite, utilizar una herramienta digital o participar en una actividad.

CAMPAÑA.

Otro de los puntos abordados durante la reunión ha sido dar a conocer la campaña 'Santander accesible para todos' para informar, sensibilizar y concienciar a la población sobre el valor de la accesibilidad universal, poniendo en evidencia que no se trata de un privilegio ni de una necesidad exclusiva de determinados colectivos, sino de una condición necesaria para construir una ciudad más inclusiva.

La campaña está compuesta por cuatro vídeos de sensibilización, centrados en diferentes medidas y recursos de accesibilidad que facilitan las actividades de la vida cotidiana.

A través de ejemplos prácticos y situaciones reconocibles, cada vídeo permite explicar la función de estos recursos y la importancia que tienen para las personas con discapacidad.

Con esta iniciativa se pretende avanzar hacia una ciudadanía más informada, sensibilizada y comprometida con la accesibilidad, promoviendo actitudes de respeto, empatía y corresponsabilidad.