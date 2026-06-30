El Consejo Cántabro de Comercio nombra a sus vocales

Comercio de Santander - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado este martes la resolución de la Consejería de Comercio por la que se nombran a los vocales del Consejo Cántabro de Comercio, el primer órgano de consulta y participación en materia de comercio de la historia de la Comunidad Autónoma, que tiene el objetivo de estudiar y analizar el comportamiento y necesidades del sector con el fin de diseñar y desarrollar una planificación que permita la reactivación, el impulso y la dinamización de la actividad económica comercial de la región.

Así, cuenta con una amplia representación formada por las organizaciones empresariales más representativas del sector; miembros de las cámaras oficiales de comercio; asociaciones de consumidores y usuarios, y entidades o federaciones de comerciantes de mayor implantación en la Comunidad Autónoma.

Igualmente, forman parte del Consejo miembros de los ayuntamientos de Santander y Torrelavega, junto a otro representante propuesto por la Federación de Municipios de Cantabria; miembros de los colegios profesionales; de la Universidad de Cantabria, y de las organizaciones sindicales.

También participan personas de reconocido prestigio en materia de comercio y consumo, propuestas por la Consejería, junto a representantes de las grandes empresas de distribución y de los centros comerciales de Cantabria.

En concreto, los vocales del Consejo Cántabro de Comercio son Miguel Ángel Cuerno y Noelia Iglesias, ambos de CEOE-CEPYME Cantabria, como representantes de las organizaciones empresariales más representativas de los comerciantes; Salvador Victorino Fernández y Francisco Perojo, ambos de la Cámara de Comercio de Cantabria, y Salvador Vicente Calvente, de la Cámara de Comercio de Torrelavega, como representantes de las cámaras oficiales de comercio con sede en Cantabria, y Sonia Soblechero, de la Asociación para la Orientación y Defensa de los Consumidores y Usuarios (ASODECO), y Juan José Maestro, de la Unión de Consumidores de Cantabria (UCC), como representantes de las asociaciones de consumidores y usuarios más representativas con implantación territorial en Cantabria.

En representación de las asociaciones, federaciones, confederaciones y cooperativas de comerciantes, Beatriz Hazas, de la Asociación Comercio Astillero- Guarnizo; José Manuel López, de la Asociación Cántabra de Empresas Floristas (ACEF), y Gonzalo Cayón, de la Federación del Comercio de Cantabria (COERCAN).

En representación de las administraciones locales de Cantabria, David Alameda, del Ayuntamiento de Santander; Cristina García, del Ayuntamiento de Torrelavega, y Francisco Javier Camino, de la Federación de Municipios de Cantabria, mientras que en representación de los colegios profesionales figuran Ignacio San Juan, de la Unión Profesional Cantabria (UPC), y Jorge Luis Tomillo, de la Universidad de Cantabria (UC).

Las organizaciones sindicales están representadas por Noemí Secadas, de UGT, y Pablo Toyos, CCOO, mientras la Administración regional lo está por José Luis López Vielba, director general de Turismo y Hostelería; Marisa Pascual, jefa de servicio de Consumo; Paulino San Emeterio, director general de Pesca y Alimentación; Alberto Quijano, director general de Medio Ambiente, y María Isabel de Frutos, directora general de Salud Pública.

Como personas de reconocido prestigio en materia de comercio y consumo figuran Jesús Collado, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UC, y Ángel Herrero, catedrático y doctor por la UC en Inteligencia de Marketing.

Finalmente, en representación de las grandes empresas de distribución, Rubén Santiago, de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED), y en representación de los centros comerciales de la región, Marien Garmendia, directora del centro comercial Valle Real.

El consejero del ramo, Eduardo Arasti, quien ejercerá las funciones de presidente del Consejo, ha destacado que estos nombramientos representan "un paso más" en el desarrollo del Consejo Cántabro de Comercio, del que ha destacado su papel como promotor de actuaciones e iniciativas que reactiven el comercio minorista de la Comunidad Autónoma, "fortaleciendo su competitividad mediante estrategias que permitan responder a las necesidades concretas del sector".

"Queremos que este Consejo sea el elemento catalizador de todas las iniciativas del sector comercial de Cantabria a fin de, que entre todos, podamos adoptar las mejores iniciativas para fortalecer y modernizar este importante sector para la economía y la propia sociedad de Cantabria", ha afirmado el consejero.

El Consejo se reunirá con carácter ordinario una vez al año, pero también podrá celebrar sesiones extraordinarias, a petición de la presidencia o de la mayoría absoluta de sus miembros. Toda la información disponible puede consultarse en la página web de la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Cantabria (https://www.comercioyconsumodecantabria.es/), así como en sus perfiles de redes sociales (Instagram, Facebook, X y Linkedln).